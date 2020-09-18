Всемирный банк планирует выделить Украине на $ 300 млн, чем ожидалось изначально. При этом транш в $ 350 млн, который был одобрен в июне, до сих пор не поступил.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в интервью изданию “Интерфакс-Украина”.

Министр подтвердил, что выделение $350 млн займа на поддержку реформ для экономического восстановления Всемирного банка, которое было одобрено еще в июне, так и не произошло.

Впрочем, Марченко заверил, что Украина выплатила государственные долги без этой поддержки.

“Мы их ожидаем. Мы 1 сентября провели крупнейшую выплату $2 млрд и сделали это самостоятельно без финансовой поддержки от международных партнеров, на которую рассчитывали. Мы готовы к разным сценариям, но рассчитываем на поддержку наших международных партнеров”, — сказал он.

Глава Минфина также проинформировал, что Всемирный банк планирует выделить не $1 млрд, о котором шли переговоры с самого начала, а только $700 млн.

“В первую очередь мы говорили о $1 млрд через DPL, но в связи с существенным нагрузки на бюджет Всемирного банка из-за большого количества запросов от всех стран-членов, эта сумма была уменьшена до $ 700 млн и отдельный проект социальной поддержки, который мы сейчас финализируют”, — пояснил он.

По его словам, Украина ожидает эти средства до конца текущего года.