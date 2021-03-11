Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал Всемирный Экономический Форум (World Economic Forum) исправить информацию об украинской княгине Ольге, которая была обнародована по случаю 8 марта. В статье княгиню назвали "прародительницей современной России".

Соответствующее заявление Порошенко обнародовал на своей странице в Facebook.

“Россия привыкла навязывать миру ложь – свое альтернативное видение истории и имперские нарративы. К 8 марта уважаемый мной Всемирный Экономический Форум опубликовал список из шести женщин, которые изменили мировую историю. Почетно, что в этот список вошла и наша княгиня Ольга, равноапостольная святая, чью память одновременно уважают украинские православная и католическая церкви. Представьте мое возмущение, когда я прочитал, что Всемирный форум именует нашу княгиню российской правительницей и основоположницей современной России. А ее мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном”, – отметил Порошенко.

Политик подчеркнул, что княгиня Ольга “никак не может считаться прародительницей Российской Федерации”, поскольку она правила в Киевской Руси со столицей в Киеве, которая “была на территории современных Украины, Беларуси и России”. А Московское княжество было основано “только спустя более чем 300 лет после ее смерти”.

Порошенко призвал команду World Economic Forum “немедленно исправить ошибки в описании одной из самых известных женщин в украинской истории и тщательно проверять свои источники”.

“Каждый день мы становимся свидетелями того, насколько важной является защита не только информационного пространства, но и собственного культурного наследия, когда элементами вражеской пропаганды могут стать даже авторитетные международные институты”, – написал он.

Стоит отметить, что речь идет о статье “6 женщин в истории, которые формировали мир: от гавайской королевы до китайской императрицы”. Она была опубликована на сайте World Economic Forum по случаю Международного женского дня (8 марта).

В ней Ольгу Киевскую называют “первым российским монархом, принявшим христианство”. А мужа княгини назвали Иваном, хотя его звали Игорь (киевский князь Игорь Рюрикович).

“Княгиня Киевской Руси – прародительница современной России. Муж Ольги Иван был жестоко убит вассалами в 945 году… Правя как регент своего сына, Ольга отомстила убийцам своего мужа, похоронив одних заживо, а других – замкнув в горящих зданиях… Однако впоследствии, во время поездки в Константинополь, Ольга вдохновилась христианским учением и приняла христианство, отказавшись от своих кровавых путей. Остаток своей жизни она провела, пытаясь обратить других в веру, обеспечивая благосостояние бедных и строя больницы. Сегодня она является святой как в католической, так и в восточно-православной церкви”, – говорится в описании княгини.

Стоит отметить, что ошибки до сих пор не исправили.