Україна встановила світовий рекорд з озеленення планети: за добу висадили 4,1 мільйона дерев. Загалом участь в акції з озеленення взяли 110 країн.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Організатором виступив глобальний екологічний проєкт Greening of the Planet. Він же, як повідомляє МЗС, у Всесвітній день Землі 22 квітня оголосив результати акції “1 млн дерев за 1 день у 100 країнах світу”, яка тривала протягом 10 квітня.

В акції взяли участь 2 млн 145 тисяч учасників зі 110 країн. Серед них з України — 559 тисяч людей. Понад 70 закордонних дипломатичних установ України взяли участь або планують долучитися до ініціативи.

Як пише МЗС, загалом цього дня висадили 5 млн 544 дерева. З них в Україні — 4 млн 124 тисячі, у світі — 1,4 млн. Саджали дерева 184 різних видів.

Країни-лідери, які організували найбільшу кількість висаджених дерев: Україна, Канада, Велика Британія, Білорусь, Туреччина, Молдова, Польща, Індонезія, Туніс, Чорногорія, Кувейт і Сінгапур.

“Символічно, що рекорд зафіксували сьогодні, коли весь світ відзначає День Землі. Мета цього дня — звернути увагу кожного на проблеми довкілля та спонукати стати на його захист. Головними темами цьогорічного Дня Землі є відновлення біорізноманіття, кліматичні зміни та боротьба з пандемією коронавірусу”, — наголосили у відомстві.