Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВОЗ.
В организации отметили, что страны с развитой инфраструктурой в области здравоохранения смогли оперативно скоординировать усилия для сдерживания распространения вируса. В ВОЗ отметили, что коронавирус можно остановить только с помощью “науки, решений и солидарности”.
“Впервые весь мир сплотился для ускорения разработки необходимых нам вакцин, диагностики, терапии и обеспечение их доступности для всех стран на основе справедливости”, – говорится в заявлении.
Также в ВОЗ добавили, что мир не должен отступать от достижения важнейших целей в области здравоохранения.
- Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге заявил, что в европейских странах зафиксирована масштабная вспышка коронавируса. По его словам, об этом свидетельствует статистика новых заражений.