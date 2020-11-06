Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса испытала на прочность систему здравоохранения в каждой стране. Уже сейчас человечество должно готовиться к следующей потенциальной пандемии.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВОЗ.

В организации отметили, что страны с развитой инфраструктурой в области здравоохранения смогли оперативно скоординировать усилия для сдерживания распространения вируса. В ВОЗ отметили, что коронавирус можно остановить только с помощью “науки, решений и солидарности”.

“Впервые весь мир сплотился для ускорения разработки необходимых нам вакцин, диагностики, терапии и обеспечение их доступности для всех стран на основе справедливости”, – говорится в заявлении.

Также в ВОЗ добавили, что мир не должен отступать от достижения важнейших целей в области здравоохранения.