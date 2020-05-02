Секретарь "Черновицко-буковинской епархии" Украинской православной церкви Московского патриархата Архимандрит Никита (Андрей Петрович Сторожук) пришел в редакцию газеты "Молодой буковинец" в Черновцах и демонстративно кашлял на работников, чтобы издание закрыли на карантин.

Видео с инцидентом опубликовано на странице Facebook Черновицко-Буковинской Епархии.

Архимандрит Никита пришел в реакцию издания “Молодой Буковинец” и обвинил главного редактора Богдана Загайского в распространении ложной информации, в частности, относительно диагноза коронавируса.

“Я пришел, чтобы закрыть на карантин редакцию … Вчера вы определили, что у меня ковид (COVID – 19), а сегодня вы уже не медики … Мне звонить в полицию, чтобы вас закрыли на карантин? Я пришел – кашлянул. Может мне здесь плюнуть еще где-то? Как вы не понимаете, вы мне диагноз поставили “, – сказал на видео священнослужитель.

Сторожук возмутился, что журналисты издания “Молодой Буковинец” и “Религиозная правда” написали, что у него установлен диагноз коронавирус.

Позже в сети появилось фото заявления Сторожука в СБУ, в котором он сообщает о содеянном.