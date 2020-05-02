Видео с инцидентом опубликовано на странице Facebook Черновицко-Буковинской Епархии.
Архимандрит Никита пришел в реакцию издания “Молодой Буковинец” и обвинил главного редактора Богдана Загайского в распространении ложной информации, в частности, относительно диагноза коронавируса.
“Я пришел, чтобы закрыть на карантин редакцию … Вчера вы определили, что у меня ковид (COVID – 19), а сегодня вы уже не медики … Мне звонить в полицию, чтобы вас закрыли на карантин? Я пришел – кашлянул. Может мне здесь плюнуть еще где-то? Как вы не понимаете, вы мне диагноз поставили “, – сказал на видео священнослужитель.
Сторожук возмутился, что журналисты издания “Молодой Буковинец” и “Религиозная правда” написали, что у него установлен диагноз коронавирус.
Позже в сети появилось фото заявления Сторожука в СБУ, в котором он сообщает о содеянном.
- В Украине по состоянию на утро 2 мая зафиксировано 11 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтвердили 550 новых случаев.