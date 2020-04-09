Об этом сообщает местное издание Новости N.
Священнослужители приехали на территорию николаевского аэроклуба “Икар” с иконами и мощами. Они привезли с собой иконы: Казанской Божьей матери, Святителя Николая, Великомученика Целителя Пантелеймона, Святителя Луки Крымского. Последние три иконы были с мощами.
Для совершения обряда аэроклуб предоставил 3 самолета.
Самолеты в течение 15 минут облетели Николаев. Во время полета священники читали молитвы.
- Священники УПЦ Московского патриархата облетели на вертолете Одессу и Запорожье, чтобы прочитать молитву против коронавируса COVID-19.