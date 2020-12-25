Сегодня, 25 декабря, христиане отмечают Рождество Христово по григорианскому календарю. В связи с этим первые лица государства и политики поздравили украинцев с праздником.

#Буквы рассказывают, что пожелали политики украинцам.

Так, с поздравлением выступил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что 2020-й год стал годом серьезных испытаний для всех украинцев.

“Безусловно, 2020-й был таким, что праздничное настроение сейчас в дефиците для многих украинцев. Это был год действительно больших испытаний, шокирующей пандемии и карантинов, новых экономик и существенно ограниченных коммуникаций. Но все же крайне важно попробовать отпустить тяжелые эмоции этого года, чтобы иметь чистое сердце для 2021-го… Искренне поздравляю каждого, кто празднует. Хорошо, что хотя бы относительно разницы в календарных датах среди украинцев в этом году не было больших споров. Это уже позитив. Рождество Христово – это не о дате, а об обновлении и надежде. О том, что люди всегда имеют шанс измениться, придя, как за звездой, к тому, что действительно является ценным. О том, что хотя бы иногда надо иметь возможность расширить горизонт и заглянуть в будущее”, – написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Глава государства также призвал не забывать о военных и медработниках, обеспечивающих “нашу с вами жизнь”.

Кроме того, Зеленский опубликовал видеопоздравление, в котором пожелал украинцам “веселых, теплых, вкусных, а главное – здоровых Рождественских праздников”.

“Мы держим дистанцию, но не отворачиваемся друг от друга. Носим маски, но хотим видеть улыбки на лице наших родителей, наших любимых, наших детей, нашей Украины. Пусть с Рождеством в каждую семью придет согласие, в каждый дом – достаток, а на украинскую землю – тысячелетний мир и процветание”, – подчеркнул глава государства.

Поздравил украинцев и пятый президент Украины, лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко.

“Рождество – праздник надежды на лучшее, окутанный семейным теплом, согласием и любовью к ближнему. В Вифлеемской пещере Господь пришел в этот мир и начал свой земной путь ради нашего спасения. Верю, вместе мы победим любое зло. Пусть новорожденный Христос подаст счастье в каждый дом, а Украине – мир. Теплого Рождества, веселых праздников, жизни – счастливой и долгой! И здоровой. Берегите себя и ближних своих”, – отметил Порошенко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пожелал украинцам “здоровья и достатка, добра и благодати”.

“Пусть этот светлый день принесет мир и уют в ваши дома и процветание нашей стране”, – написал он в Facebook.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук пожелал, чтобы “родные и близкие всегда были рядом, живые и здоровые”.

А вице-спикер Елена Кондратюк пожелала “чудес, уюта, тепла и света”.

Лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко отметила, что тот факт, что украинцы отмечают Рождество дважды, “в какой-то степени отражает нашу непростую историю, нашу поликультурность, положительное духовное разнообразие”.

“Потому что это еще и толерантность, эмпатия, уважение друг к другу. Это именно то, что больше всего необходимо нам украинцам в эти непростые и смутные времена… В этот светлый день пусть у нас будут светлые и добрые мечты, надежды. Надо верить, что мы все преодолеем и выйдем на те заветные горизонты счастливой, сильной, богатой европейской страны”, – подчеркнула политик.

Поздравила украинцев и глава партии “Голос” Кира Рудык. Она пожелала украинцам счастливого Рождества и поделилась эмоциями от процесса подготовки подарков.

“Больше всего я люблю заворачивать подарки. Выбирать их, представлять, как будет радоваться человек, а потом заворачивать в яркую бумагу. Ведь на самом деле мы дарим не конфеты и свитера, а любовь и благодарность за то, что мы есть в жизни друг друга. Счастливого Рождества вам и вашим семьям. Сегодня именно тот день, чтобы радоваться чудесам, и самым их создавать”, – написала Рудык.

В партии “Слуга народа” выпустили коллективное поздравление, пожелав украинцам “согласия, счастья, тепла и достатка”.

Министр охраны здоровья Максим Степанов призвал украинцев не забыть позвонить родителям и поблагодарить врачей.

“Желаю, чтобы все опасности остались позади, а ваши близкие были здоровы! А еще в такой день принято благодарить тех, кто для нас важен. Поэтому позвоните родителям и скажите, как сильно вы их любите; напишите врачу, который вам помог в трудный момент; расскажите тем, кто рядом, что вы их цените”, – подчеркнул он.

А министр культуры Александр Ткаченко выразил уверенность, что хотя уходящий год был непростым, “но Рождественское чудо обязательно изменит все к лучшему”.

Министр также выложил в своем Telegram ссылку на украинскую колядку “Нова радість стала” на YouTube в исполнении певцов Александра Пономарева, Тины Кароль, Ирины Билык, Олега Скрипки, DZIDZIO, ALEKSEEV.