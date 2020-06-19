Об этом он написал в Facebook.
“11 июня 2020 я написал заявление о сложении мандата народного депутата Украины. 18 июня Верховная Рада большинством не поддержала постановление о прекращении моих депутатских полномочий. Я искренне благодарю каждого депутата, который проголосовал “за”. Это было проявлением уважения к моему решению”, – сказал Вакарчук.
Напомним, что Рада не поддержала его решение сложить мандат.
“Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который Рада мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата”, – отметил Вакарчук.
Вместо Вакарчука в Парламент зайдет следующий по списку кандидат в депутаты – “это Алина Свидерская, юрист, высококлассный специалист по энергетике, выпускница Кембриджа”.
Святослав вакарчук отметил, что он остается членом партии “Голос”, и намерен сделать все от себя зависящее, чтобы партия развивалась и была успешной.
- Решение Святослава Вакарчука сложить свои депутатские полномочия не связано с историей о якобы партийном конфликте в “Голосе” из-за отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.