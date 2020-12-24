25 декабря христиане будут праздновать Рождество по григорианскому календарю. А сегодня отмечается Сочельник. Именно сегодня верующие усиленно готовятся встретить Рождество.

#Буквы рассказывают, как проходят приготовления к празднованию Рождества.

Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа – Спасителя всех людей.

История возникновения Рождества

В Матфея 2: 1 написано, что Иисус родился во время правления царя Ирода в иудейском городе Вифлееме в семье плотника Иосифа и Марии, которые прибыли в Вифлеем для участия в переписи населения. Не найдя места для ночлега семья была вынуждена остаться в пещере, которая использовалась как хлев для скота.

При рождении Христа над пещерой взошла Вифлеемская звезда, которая указала путь трем волхвам. Первыми пришли поклониться Христу пастухи, которым об этом событии возвестил ангел, затем волхвы. Волхвы преподнесли Христу царские дары – золото, ладан и смирну.

Царь Ирод, который услышал весть о рождении нового царя, велел убить всех детей в возрасте до 2 лет. Иосифу явился ангел и предупредил об опасности. Семья была вынуждена бежать в Египет и оставаться там до смерти Ирода. Ирод умер в 4 г. до н.

Рождение Иисуса Христа дало возможность для спасения души и вечной жизни для каждого христианина.

Праздник Рождества Христова зародилось через несколько веков после рождения Иисуса. Стоит отметить, что точно не известно, в каком году родился Иисус.

Библейские и исторические сведения указывают только на примерный год рождения Иисуса. Он был рожден в Вифлееме Иудейском 6 или 5 года до н.э.

Решающую роль во внедрении отдельного праздника Рождества Христова сыграли святые Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Святой Григорий Богослов ввел этот праздник в Константинополе.

В Иерусалиме Рождество праздновалось вместе с Богоявлением вплоть до 634 года.

Недавно Рождество по григорианскому календарю в Украине является выходным. Поскольку 25 декабря этого года приходится на пятницу, то украинцы будут отдыхать с 25 по 27 декабря.

Римско-католические традиции празднования Рождества

Накануне Рождества христиане придерживаются Адвента – времени в ожидании праздника. В этот период следует уделять внимание духовной жизни; кто-то может соблюдать пост.

Перед Рождеством каждая семья украшает свой дом – символами Рождества является рождественский венок, омела, солома – символ яслей.

Вечером 24 декабря за столом собирается вся семья, но при этом одно место оставляют пустым. Такой ужин называется вилигийною. Римско-католическая церковь не настаивает на том, чтобы блюда на столе постными. За стол садятся с появлением первой вечерней звезды.

За столом члены семьи поют колядку, молятся, говорят друг другу пожелания, при этом отламывают кусочек облатки – пресного хлеба. Такое деление хлебом хлебом является признаком примирения и любви.

Свободное место за столом оставляют для гостя. Принимая его за стол, семья принимает к себе самого Христа.

Под конец вигилийнои ужина вся семья колядует.

Для римо-католиков Рождество – это семейный праздник.