Компания, выигравшая торги за отель "Днипро" за 1,1 млрд грн., ранее была связана с известным игроком в покер, партнеры которого судятся с Украиной из-за закрытия казино в 2009 году.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, сегодня, 15 июля, Фонд госимущества выставил столичный отель “Днипро” на приватизационные торги с начальной ценой в 81 млн гривен.

“Днипро” — это четырехзвездочный отель, построенный в 1964 году в начале Крещатика недалеко от государственных учреждений, стадиона “Динамо”, Национальной филармонии и Крещатого парка. Отель имеет 186 номеров на 288 мест. Интерьер и дизайн ресторана в гостинице выполнен архитектором Ирмой Каракис.

В торгах приняли участие 29 инвесторов. В итоге “Днипро” был продан по цене в 13,5 раз выше стартовой — за 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 гривны 22 копейки. Такую цену предложило некое ООО “Смартленд”.

Что известно о покупателе отеля?

Победитель торгов, ООО “Смартленд”, согласно данным системы YouControl, было зарегистрировано в 2013 году. Место регистрации — ул. Киевская, 130, Бровары, Киевская область.

По указанному адресу расположен обветшалый дом с деревянным забором и небольшой участок.

Броварская фирма “Смартленд” специализируется в основном на предоставлении в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Также компания предоставляет услуги складирования, управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта, осуществляет деятельность в сфере права и консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Размер уставного капитала компании — 11,3 млрд гривен. Главой и основателем компании в настоящее время является некий Максим Терещук. Ему принадлежит доля в размере 17,7%. Еще одним бенефициарным владельцем и основателем является ООО “Айс Таун” с долей 82,3% соответственно.

История броварской фирмы

Сейчас учредителями ООО “Смартленд” являются Максим Терещук и ООО “Айс Таун”, однако данные систем Opendatabot и Clarity Project свидетельствуют о том, что ранее компанией владел еще один человек — Ванхапелто Петтери. На это обратили внимание проект “Наші гроші”.

Журналисты выяснили, что Ванхапелто Петтери (Petteri Vanhapelto) является членом правления эстонских фирм Wunderfield OÜ и Tatsu Digital OÜ. Он родом из Финляндии, живет на Мальте. Петтери — профессиональный игрок в покер. В 2016 году он был комментатором фестиваля Cash Game Festival, в 2017 — его участником. Этот фестиваль проводился в казино Casino Malta, принадлежащий Olympic Casino из Olympic Entertainment Group — эстонского концерна, ведущим поставщиком игровых услуг в странах Балтии, а также Италии, Мальты и Словакии.

В 2018 году эта компания подала иск против Украины в международный арбитраж в Лондоне, связанный с введением в нашей стране запрета на игорный бизнес в 2009 году.

Olympic Entertainment Group владела 23 игорными заведениями. Компания утверждает, что Украина нарушила межгосударственное соглашение с Эстонией о защите инвестиций, введя запрет на азартные игры, и нанесла Olympic Entertainment Group убытки в размере 40 млн евро. Компания требует взыскать с Украины материальный ущерб и компенсацию расходов на арбитражное производство.

Министерство юстиции наняло для защиты по этому делу международную юридическую фирму Withers LLP (Великобритания) за $605 тыс.

Что касается фирмы ООО “Айс Таун”, зарегистрированной в Киеве, ее основателем сейчас является некий Алексей Игунин, руководителем — Анастасия Бутенко.

До мая 2015 года фирмой руководил некий Владислав Михайлович Ужва. Лицо с такими ФИО было внештатным помощником бывшего нардепа от “Партии регионов” Андрея Селиварова.

Также ранее “Айс Таун” носила название “Школа Вячеслава Завальнюка” и принадлежала хоккеисту Завальнюку.