Граждане Украины уже могут посещать 42 страны мира в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В частности, в перечень добавились: Армения, Буркина-Фасо, Того и Чад.

“На прошлой неделе таких стран было 38. За это время их количество увеличилось на 4. Добавились Республика Армения. Туда можно прибыть при условии 14-дневной самоизоляции. Ну и три мало популярных среди украинцев страны: это Буркина-Фасо, Того и Республика Чад”, – отметил Кулеба.

Ранее он называл остальные 38 стран, куда могут въезжать украинцы. Это: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Хорватия, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Багамские острова, Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.

Ранее для украинцев были открыты и Сейшельские острова. Но сейчас въезд туда невозможен из-за эпидемиологической ситуации в нашей стране.

(На видео – с 7:50)

Въезд в указанные страны возможен либо без каких-либо условий, либо же при выполнении определенных требований.

В министерстве рекомендуют украинцам перед поездкой изучить правила пересечения границы той или иной страны. Это можно сделать на интерактивной карте украинского МИД tripadvisor.mfa.gov.ua или на сайтах МИД других стран.