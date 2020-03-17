Об этом рассказала в рамках лекции на саммите Singularity University нейробиолог Дивья Чандер (Dr. Divya Chander), которая преподает на факультете анестезиологии в Стэнфордском университете и руководит факультетом нейромедицины в Singularity.

По ее словам, если один человек, больной обычным гриппом, заражает 1,3 человека – за 5 циклов больными становятся 45 человек. С COVID-19 один инфицированный человек в среднем заражает 2,3 человека. И после 5 звеньев зараженными оказываются уже около 360 человек. Вот почему вирус распространяется настолько быстро.

Ученая отметила, что кривая заражений в США почти повторяет кривую в Италии. Если не начать активную социальную изоляцию, Штаты окажутся в такой же ситуации, которую переживает сейчас Италия. Если не в худшей.

Чандер показала график, как введение жесткого карантина только днем ​​позже (красная линия) влияет на распространение инфекции. И что будет, если не побуждать людей оставаться дома вообще (черная линия). Разница между зеленой линией (карантин сегодня) и красной (карантин завтра) – 40% случаев заражения.

Она подчеркнула, что простыми мерами вроде мытья рук и социальной изоляции мы можем замедлить распространение вируса до темпов, при которых ему сможет справиться национальная система здравоохранения.

«Сидя дома, вы часто спасаете не себя, а более уязвимых других», – отметила ученый.

Если вы молодой и здоровый (или молодая и здоровая) – вы, вполне возможно, легко переболеете COVID. Но так же легко передадите вирус людям среднего и пожилого возраста. Для которых он может стать смертельным, подчеркнула она.