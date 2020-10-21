Об этом сообщила главный врач муниципалитета Тронхейм Туве Ресстад, информирует газета Verdens Gang.
По словам медика, это новый тип вируса. Ранее его не фиксировали на территории Норвегии. Специалисты провели поиск в международной вирусологической базе. Подобного штамма вируса не удалось найти.
Ресстад отметила, что для инфицирования этим штаммом коронавируса людям необязательно находиться на близком расстоянии друг от друга. Это свидетельствует о его агрессивности.
Медики в комментарии каналу NRK рассказали, что новый штамм коронавируса в Тронхейме распространяется крайне быстро. Ученые уверены, что коронавирус мутирует и становится более опасным. Сейчас специалисты продолжают исследовать опасную мутацию коронавируса SARS-CoV-2.
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