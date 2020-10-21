С 16 по 18 октября в норвежском Тронхейме обнаружили новый опасный штамм коронавируса. За два дня новый тип вируса обнаружили у восьми жителей.

Об этом сообщила главный врач муниципалитета Тронхейм Туве Ресстад, информирует газета Verdens Gang.

По словам медика, это новый тип вируса. Ранее его не фиксировали на территории Норвегии. Специалисты провели поиск в международной вирусологической базе. Подобного штамма вируса не удалось найти.

Ресстад отметила, что для инфицирования этим штаммом коронавируса людям необязательно находиться на близком расстоянии друг от друга. Это свидетельствует о его агрессивности.

Медики в комментарии каналу NRK рассказали, что новый штамм коронавируса в Тронхейме распространяется крайне быстро. Ученые уверены, что коронавирус мутирует и становится более опасным. Сейчас специалисты продолжают исследовать опасную мутацию коронавируса SARS-CoV-2.