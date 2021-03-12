В декабре прошлого года семья украинского олигарха Рината Ахметова приобрела виллу в пригороде Женевы, Швейцария. Цена элитной недвижимости - 60 млн франков или 64 млн долларов.

Об этом заявил экс-нардеп и член наблюдательного совета “Укрзализныци” Сергей Лещенко на своем YouTube-канале.

По его данным, виллу на берегу Женевского озера, в поселке Везена (Vésenaz) оформили на старшего сына олигарха – Дамира Ахметова.

Кроме того, Дамир Ахметов приобрел еще и небольшой дом по соседству с роскошной виллой, а также участок площадью 7600 квадратных метров.

Продавцом стал французский бизнесмен саудовского происхождения Мансур Акрам Одже. Он входит в список 100 самых влиятельных арабов мира. Также Одже является совладельцем империи TAG и команды McLaren Formula One.

34-летний Дамир Ахметов является старшим сыном украинского олигарха. Он выехал из Украины в возрасте 10 лет. Учился в Швейцарии и Великобритании.

Сегодня Ахметов-младший является членом наблюдательных советов энергетических и металлургических компаний своего отца, ДТЭК и Метинвест. Мужчина никогда не вел бизнес самостоятельно, только участвовал в управлении компаниями своего отца.

По словам Лещенко, “2 миллиарда гривен – это деньги, которые этот клан (Ахметова – ред.) вывел и этот клан должен заплатить Украинской железной дороге”.

Лещенко уточнил, что “Укрзализныця” по итогам 2020 года понесла убытки из-за того, что некоторые олигархи, в частности Ахметов, “не платят справедливые тарифы за транспортировку железной руды, зато аккумулируют свои средства за рубежом и покупают за них недвижимость”.

Ахметов транспортирует железную руду в порты по железной дороге, из портов отправляет ее за границу. Однако каждая тонна груза перевозится с 19% убытком для “Укрзализныци”.

В то время как государства-соседи увеличивают тарифы, “УЗ” ежегодно теряет 8 млн гривен.

Лещенко поделился, что любая попытка Министерства инфраструктуры увеличить тарифы на перевозки для экспортеров железной руды была заблокирована металлургическим лобби во главе с людьми Ахметова. Однако он не уточнил фамилии.

Отметим, что это не единственная элитная недвижимость семьи Ахметова за рубежом. В частности, в 2007 году миллиардер купил самую дорогую квартиру в мире, заняв три этажа жилого комплекса “One Hyde Park”. Квартира стоила ему не менее 220 млн долларов и еще 60 млн долларов за меблирование. В 2019 году Ахметов купил дворец бельгийского короля Леопольда II на Французской Ривьере в Сен-Жан-Кап-Ферра за 200 млн долларов.

Также олигарх является владельцем роскошного дома во французском Куршавеле. Цена элитной недвижимости с видом на горы неизвестна.