Об этом сообщаетcя на портале My Modern Met.
Это не первый раз, когда фанаты Ирвинов замечают сходство между Робертом и Стивом. Роберт регулярно позирует для фотографий с животными так же, как и его отец.
Так, в Instagram Роберт поделился милым селфи с коалой. А в комментариях парню стали писать: “Ты так похож на своего отца, что это нереально”, “Ты выглядишь точно как твой отец на этой фотографии”.
Фото: @robertirwinphotography
Стив Ирвин, австралийский натуралист, актер, журналист, умер в 2006 году на съёмках телепередачи Ocean’s Deadliest, получив смертельный удар ската-хвостокола в область сердца. В честь Ирвина был назван корабль MY Steve Irwin Общества охраны морской фауны.
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