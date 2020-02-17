С первого взгляда можно подумать, что это фотография покойного натуралиста Стива Ирвина. Но если приглядеться, то можно увидеть, что это его 16-летний сын Роберт Ирвин. Парень, практически копия своего папы, решил воспроизвести фотографии, на которых его отец позировал с животными.

Об этом сообщаетcя на портале My Modern Met.

Это не первый раз, когда фанаты Ирвинов замечают сходство между Робертом и Стивом. Роберт регулярно позирует для фотографий с животными так же, как и его отец.

Так, в Instagram Роберт поделился милым селфи с коалой. А в комментариях парню стали писать: “Ты так похож на своего отца, что это нереально”, “Ты выглядишь точно как твой отец на этой фотографии”.

Фото: @robertirwinphotography

Стив Ирвин, австралийский натуралист, актер, журналист, умер в 2006 году на съёмках телепередачи Ocean’s Deadliest, получив смертельный удар ската-хвостокола в область сердца. В честь Ирвина был назван корабль MY Steve Irwin Общества охраны морской фауны.