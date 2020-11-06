Covid-19 Украина

обновлено 06.11.2020 в 17:02

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Сын Трампа сравнил США с «банановой республикой» и призвал к «тотальной войне»

Старший сын 45-го американского президента Дональд Трамп-младший заявил о претензиях относительно фальсификации на выборах в США. Также он призвал к "тотальной войне".

Пятница, 6 ноября 2020, 17:51

Об этом Трамп-младший написал в своем Twitter.

Сын политика отметил, что республиканцы должны поддержать Трампа в это время, а также назвал США “банановой республикой”.

“Лучше всего для будущего Америки – пойти Дональду Трампу на тотальную войну за эти выборы, чтобы разоблачить все мошенничества, фальсификации, голосования мертвых и фейковых избирателей в штатах, которые слишком долго подсчитывают голоса. Пришло время убрать этот беспорядок и перестать выглядеть как банановая республика!”, – написал Трамп-младший.

Однако Twitter обозначил это сообщение “спорным”, поскольку оно содержит сомнительную информацию о выборах. Такая реакция не понравилась сыну Трампа, он написал твит в ответ.

“Twitter это цензурует и обозначает это, конечно. Почему мы не можем выяснить, существуют ли эти вещи? Если этого не произошло, мы ничего не найдем, и люди могли бы, возможно, вернуть себе веру в процесс, которого сейчас нет”, – написал он.

  • Президент США Дональд Трамп в разгар подсчета голосов раскритиковал социальную сеть Twitter после того, как некоторые его твиты были обозначены как “сомнительные”. Социальная сеть Twitter обозначила несколько постов Трампа “сомнительными”. Речь идет о твиты с обвинением в фальсификации на выборах, а также твиты о победе Трампа в то время, как официально длился подсчет голосов.
  • #Буквы внимательно следят за ходом выборов в США. Все детали вы можете прочитать здесь.
Теги: выборы, Трамп-молодший, Трамп

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