Об этом сам Виталий Кличко написал в Facebook.
Сегодня у мэра столицы день рождения. По его словам, сын Егор преподнес ему очень необычный подарок – сказал, что идет в мэры Киева.
“Благословил его, конечно”, – отметил Виталий Кличко.
В окружении мэра уточнили, что это была шутка сына.
Егор-Даниэль Кличко родился 16 мая 2000 года – сейчас парню 20 лет.
У Виталия Кличко есть еще двое детей – дочь Елизавета-Виктория (2002 года рождения), а также Максим-Александр (2005 года рождения).
Самому Виталию Кличко сегодня исполнилось 49 лет.
Напомним, что местные выборы в Украине назначены на 25 октября.
- Ранее фракция “Слуги народа” на своем заседании провела праймериз кандидатов для участия в выборах киевского городского главы. Победу одержала Ирина Верещук.