21 ноября хаб инноваций для городов СИНХРО ПРОСТІР и FIABCI-UKRAINE совместно организуют событие при поддержке Лаборатории инновационного развития ПРООН и Посольства Королевства Нидерландов в Украине.

Уже несколько лет подряд СИНХРО ПРОСТІР объединяет специалистов различных сфер деятельности с целью создания инновационных проектов для городов. За период 2018-2020 гг. разработано решение для 11 городов Украины: Белой Церкви, Винницы, Житомира, Краматорска, Киева, Ровно, Тернополя, Запорожья, Чугуева, Лозовской ОТО, Гостомельской ОТО и 3-х локаций в Киеве: UNIT.city, ВДНХ, Urban Space 500.

В этом году мероприятие проходит в новом формате, но традиционно эксперты, предприниматели-новаторы, представители городов и международных организаций соберутся вместе, чтобы обсудить глобальные тренды создания городов будущего, подведут итоги синхро-года и выберут лучшее инновационное решение для городов по оценке международного жюри FIABCI- UKRAINE SYNCHRO SPACE AWARD 2020.

Участников мероприятия ждет:

лекционные блоки на темы: урбан-дизайна для городов будущего, природоориентованих решений и смарт-технологий для городов

международные и украинские спикеры-новаторы

глобальный обзор инноваций для устойчивого развития городов от инфлюенсеров FIABCI с 5 континентов

дискуссионные панели с представителями городов и экспертами

презентации инновационных проектов для городов и награждение FIABCI-UKRAINE SYNCHRO SPACE AWARD 2020

SYNCHRO SPACE 2020 – это встреча в кругу единомышленников, партнеров и экспертов, которые заинтересованы в создании городов будущего и готовы действовать. Это обмен опытом и интересные инсайты от инфлюенсеров в области устойчивого развития городов с 5 континентов.

Команды, которые представят свои проекты международному жюри, получат шанс реализовать их в городах разных стран мира.

Приглашаем урбанистов, архитекторов, дизайнеров, айти-разработчиков, экологов, социологов, представителей городов и ОТГ, девелоперов и стартапы, а также всех, кто готов влиять на развитие наших городов, принять участие в этом событии.

Участие бесплатное!

Узнать больше о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте: https://hub-synchro.space/synchrospace2020

Языки мероприятия: английский и украинский с синхронным переводом.

Партнеры события: iHUB, WorldStartup, USF, TechUkraine, Центр развития инноваций.

Присоединяйтесь, с нами те, кто создает города будущего!