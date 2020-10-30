Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после видеоконференции глав государств стран ЕС, передает The Guardian.
“Ситуация очень серьезная, количество случаев растет. Количество госпитализаций возрастает, как и количество смертей. Это происходит не так быстро, потому что сегодня мы лучше понимаем, как помогать пациентам с COVID-19 и как вести себя с болезнью. Но распространение вируса превысит способности наших медицинских систем, если мы не будем принимать немедленных действий”, – отметила Урсула фон дер Ляйен.
По словам чиновницы, в ходе видеоконференции главы государств ЕС согласовали единую стратегию борьбы с пандемией:
- обмен данными, полными, точными, с использованием платформы Европейского центра по контролю над заболеваниями (ECDC);
- обмен опытом и коммуникации специалистов отрасли медицины и науки;
- массовое тестирование населения ЕС на коронавирус;
- отслеживание контактов больных;
- быстрое утверждение вакцин при всех гарантиях безопасности, справедливое распределение вакцин, подготовка условий для вакцинации.
Напомним, что руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает за то, чтобы страны-члены Евросоюза не закрывали свои границы в условиях карантина из-за ситуации с коронавирусом. Это касается внутренних границ ЕС.
- С понедельника, 2 ноября, власти Германии вводят жесткие карантинные ограничения из-за вспышки коронавируса. Так, запрещается работа баров, ресторанов и фитнес-студий.
- В связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной болезни власти Франции вводят усиленный карантин, который будет действовать как минимум до 1 декабря.