В пятницу, 30 октября, Европейский Союз заявил, что пандемия коронавируса в мире выходит из-под контроля. Поэтому ЕС согласовал единую политику борьбы с болезнью.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после видеоконференции глав государств стран ЕС, передает The Guardian.

“Ситуация очень серьезная, количество случаев растет. Количество госпитализаций возрастает, как и количество смертей. Это происходит не так быстро, потому что сегодня мы лучше понимаем, как помогать пациентам с COVID-19 и как вести себя с болезнью. Но распространение вируса превысит способности наших медицинских систем, если мы не будем принимать немедленных действий”, – отметила Урсула фон дер Ляйен.

По словам чиновницы, в ходе видеоконференции главы государств ЕС согласовали единую стратегию борьбы с пандемией:

обмен данными, полными, точными, с использованием платформы Европейского центра по контролю над заболеваниями (ECDC);

обмен опытом и коммуникации специалистов отрасли медицины и науки;

массовое тестирование населения ЕС на коронавирус;

отслеживание контактов больных;

быстрое утверждение вакцин при всех гарантиях безопасности, справедливое распределение вакцин, подготовка условий для вакцинации.

Напомним, что руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает за то, чтобы страны-члены Евросоюза не закрывали свои границы в условиях карантина из-за ситуации с коронавирусом. Это касается внутренних границ ЕС.