Об этом сообщает издание The Local.
Все учреждения, которые имеют лицензию на продажу алкоголя, должны завершить работу в 22:30.
Запрет будет действовать с 20 ноября и до конца февраля 2021 года.
Премьер отметил, что страна “движется к темным временам” и каждое принятое решение имеет значение. Левен заверил, что власть будет действовать решительно, если это будет необходимо. В частности, планируется пересмотреть количество людей, которым разрешено одновременно контактировать.
Министр здравоохранения и социальных дел Лена Халленгрен призвала граждан Швеции не пренебрегать карантинными ограничениями. По ее словам, власть понимает потребности людей, но должна сдерживать распространение вируса.
“Я понимаю, что люди устали, я понимаю, что людям не хватает их повседневной жизни. Я понимаю, что может быть сложно придерживаться рекомендаций, но сейчас ситуация неустойчива”, – сказала Халленгрен.
По словам министра, бары и рестораны являются центром распространения вируса не только потому, что там контактируют большие группы людей, а еще и потому, что под воздействием алкоголя люди теряют бдительность и осторожность.
Запрет на продажу алкоголя начнет действовать не сразу. Сначала запланированы консультации, а уже потом рассмотрение парламентом.
- Швеция разрешила супермаркетам продавать насекомых как продукты питания. Согласно действующему законодательству ЕС насекомые определяются как так называемая новая пища. Такие продукты не могут продаваться без предварительной оценки Европейской комиссией, что эти продукты не представляют угрозы для здоровья потребителей.