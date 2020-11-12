Правительство Швеции планирует запретить продажу алкоголя после 22:00, чтобы сдержать распространение COVID-19. По словам премьер-министра страны Стефана Левена, запрет будет касаться не только магазинов, но и пабов, баров, ресторанов и ночных клубов.

Об этом сообщает издание The Local.

Все учреждения, которые имеют лицензию на продажу алкоголя, должны завершить работу в 22:30.

Запрет будет действовать с 20 ноября и до конца февраля 2021 года.

Премьер отметил, что страна “движется к темным временам” и каждое принятое решение имеет значение. Левен заверил, что власть будет действовать решительно, если это будет необходимо. В частности, планируется пересмотреть количество людей, которым разрешено одновременно контактировать.

Министр здравоохранения и социальных дел Лена Халленгрен призвала граждан Швеции не пренебрегать карантинными ограничениями. По ее словам, власть понимает потребности людей, но должна сдерживать распространение вируса.

“Я понимаю, что люди устали, я понимаю, что людям не хватает их повседневной жизни. Я понимаю, что может быть сложно придерживаться рекомендаций, но сейчас ситуация неустойчива”, – сказала Халленгрен.

По словам министра, бары и рестораны являются центром распространения вируса не только потому, что там контактируют большие группы людей, а еще и потому, что под воздействием алкоголя люди теряют бдительность и осторожность.

Запрет на продажу алкоголя начнет действовать не сразу. Сначала запланированы консультации, а уже потом рассмотрение парламентом.