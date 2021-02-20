Ролик с извинениями опубликован на ее странице в TikTok.
Как сообщалось, на днях в соцсетях разгорелся скандал из-за заявлений 15-летнего блогера @maybe_lizaaaaa. У школьницы достаточно большая аудитория (около 142 тысяч подписчиков), которая на фоне скандала только увеличилась. В одном из последних видео она поделилась мыслями об украинском языке, называя его бесящим, и заявляя, что он ей “не вс***ся”.
После критики в ее адрес и появления соответствующего профиля на сайте “Миротворец”, блогер решила публично извиниться. Теперь тиктокер утверждает, что ее агрессия была реакцией на оскорбления в ее адрес из-за навыков владения украинским языком.
“Я прошу прощения за негативное высказывание относительно украинского языка. Все в этой жизни делают ошибки, и я не исключение. Это была реакция на оскорбление меня за плохое произношение на украинском языке. На самом деле я хорошо знаю украинский язык, хорошо им владею. Но с небольшим акцентом”, — говорит блогер.
В то же время Леоненко уверяет, что не говорила плохого о своей стране, и людей обижать не хотела.
“Мне нравится жить в Украине. Я не сказала ни одного оскорбительного слова в сторону этой страны. Я надеюсь, что вы поняли, почему так получилось. Я не хотела обижать людей. Простите”, — добавила она.
- Ранее киевская блогерша с ником di.rubens, известная так же как Тася, или Таисия Маламан, сняла для ТикТок видеоролик на Аллее Небесной Сотни, в котором расхвалила страну–агрессора. В кадре собеседник предлагал девушке выбрать одну из двух стран, и та со смехом постоянно выбирала Россию, отдавая ей предпочтение перед Украиной.
- Детальнее об этом инциденте – в материале.