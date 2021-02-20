TikTok-блогерша Лиза Леоненко извинилась за свои заявления о том, как ее бесит украинский язык.

Ролик с извинениями опубликован на ее странице в TikTok.

Как сообщалось, на днях в соцсетях разгорелся скандал из-за заявлений 15-летнего блогера @maybe_lizaaaaa. У школьницы достаточно большая аудитория (около 142 тысяч подписчиков), которая на фоне скандала только увеличилась. В одном из последних видео она поделилась мыслями об украинском языке, называя его бесящим, и заявляя, что он ей “не вс***ся”.

После критики в ее адрес и появления соответствующего профиля на сайте “Миротворец”, блогер решила публично извиниться. Теперь тиктокер утверждает, что ее агрессия была реакцией на оскорбления в ее адрес из-за навыков владения украинским языком.

“Я прошу прощения за негативное высказывание относительно украинского языка. Все в этой жизни делают ошибки, и я не исключение. Это была реакция на оскорбление меня за плохое произношение на украинском языке. На самом деле я хорошо знаю украинский язык, хорошо им владею. Но с небольшим акцентом”, — говорит блогер.

В то же время Леоненко уверяет, что не говорила плохого о своей стране, и людей обижать не хотела.

“Мне нравится жить в Украине. Я не сказала ни одного оскорбительного слова в сторону этой страны. Я надеюсь, что вы поняли, почему так получилось. Я не хотела обижать людей. Простите”, — добавила она.