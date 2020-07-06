Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.
Директор департамента по внешним связям “Филип Моррис Украина” Наталья Бондаренко отметила, что компании не согласны с предъявленными АМКУ обвинениями и считают их “необоснованными и наносящими ущерб инвестиционному имиджу Украины”.
“Мы предоставили Хозяйственному суду Киева аргументацию, которая подтверждает нашу позицию, и мы верим, что суд должным образом учтет наши аргументы”, – прокомментировала Бондаренко.
Виновным в консолидация бизнеса дистрибуции сигарет в руках одного дистрибьютора “Тедис Украина” в компании считают сам АМКУ. Ведь комитет в 2010-2011 годах согласовал серию соглашений о слияниях и поглощениях компаний, утвердил соглашения о неконкуренции, которые установили постоянные и длительные барьеры выхода на рынок для потенциальных конкурентов.
По словам Бондаренко, заседание состоится во вторник, 7 июля, однако информация об этом отсутствием на сайте Судебной власти Украины.
При этом указано, что 8 июля, Хозсуд Киева рассмотрит аналогичный иск ООО “Тедис Украина” к АМКУ,а 9 июля – подобный иск к антимонопольному ведомству, поданный ПИИ “Империал Тобако Юкрейн” и ЧАО “Империал Тобакко Продакшн Украина”.
- Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на производителей и дистрибьюторов сигарет. Решение вынесено по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции четырьмя крупнейшими в Украине производителями табачных изделий: “Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн” совместно с “Филип Моррис Украина”, “Джей Ти Интернешнл Украина” совместно с “Джей Ти Интернешнл Компани Украина”, “Империал Тобакко Продакшн Украина” совместно с “Империал Тобакко Юкрейн”, “Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина” совместно с “А / Т табачная компания “В.А.Т.- Прилуки” и дистрибьютором “ТЕДИС Украины”.