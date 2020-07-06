Хозяйственный суд Киева назначил слушания по иску табачных компаний к Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) об отмене штрафов, наложенных на них в 2019 году.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Директор департамента по внешним связям “Филип Моррис Украина” Наталья Бондаренко отметила, что компании не согласны с предъявленными АМКУ обвинениями и считают их “необоснованными и наносящими ущерб инвестиционному имиджу Украины”.

“Мы предоставили Хозяйственному суду Киева аргументацию, которая подтверждает нашу позицию, и мы верим, что суд должным образом учтет наши аргументы”, – прокомментировала Бондаренко.

Виновным в консолидация бизнеса дистрибуции сигарет в руках одного дистрибьютора “Тедис Украина” в компании считают сам АМКУ. Ведь комитет в 2010-2011 годах согласовал серию соглашений о слияниях и поглощениях компаний, утвердил соглашения о неконкуренции, которые установили постоянные и длительные барьеры выхода на рынок для потенциальных конкурентов.

По словам Бондаренко, заседание состоится во вторник, 7 июля, однако информация об этом отсутствием на сайте Судебной власти Украины.

При этом указано, что 8 июля, Хозсуд Киева рассмотрит аналогичный иск ООО “Тедис Украина” к АМКУ,а 9 июля – подобный иск к антимонопольному ведомству, поданный ПИИ “Империал Тобако Юкрейн” и ЧАО “Империал Тобакко Продакшн Украина”.