Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, отвечая на вопрос, может ли смог привести к осложнениям у инфицированных.

“Не могу с уверенностью сказать, влияет ли смог. Но с уверенностью скажу, что табачный дым стопроцентно влияет и ухудшает течение коронавирусной болезни, а также осложнений, которые могут возникать от гриппоподобных заболеваний, в том числе коронавирусной болезни. Особенно когда добавляется пневмония”, – подчеркнул он.

Ляшко рекомендовал всем воздержаться от этой вредной привычки.

(На видео – с 6:40)

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что курильщики являются более уязвимыми перед угрозой коронавируса COVID-19. Отмечалось, что у курильщиков может быть заболевание легких или снижение их объема, что значительно увеличивает риск серьезных осложнений.