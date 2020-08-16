Сравнительная таблица цен на продукты питания, коммунальные платежи и пенсию в Беларуси и Украине, которую несколько дней массово репостят в Facebook, оказалась фейковой.

Об этом сообщает журналистский проект “По той бік новин”.

13 августа пользователь Джон Смит на своей странице опубликовал якобы сравнительную таблицу цен в Украине и Беларуси.

“Просто правда про тирана Лукашенко и украинский олигархопаханат”.

За три дня публикация собрала 1,5 тыс. комментариев и 63 тыс. репостов. Притом, что те, кто публиковали у себя на странице эту “таблицу” даже не задумывались о ее достоверности.

“Цифры из этой таблички не соответствуют действительности. От слова совсем”, – отмечают журналисты.

В публикации журналистов есть ссылки, где можно посмотреть реальные цены, размеры пенсий и заработных плат в обеих странах.

Авторы проекту обращают внимание, что 1 белорусский рубль равен 11,12 украинских гривен. То есть, 100 белорусских рублей – это 1120 гривен.

Кроме того, в 2019 году белорусский ресурс делал сравнение цен в Беларуси и соседних странах.

Так, например, в Украине белый хлеб, картофель, овощи оказались дешевле, чем в Беларуси. Дороже, но не намного, было куриное мясо, яйца, молоко.

“Вот такой фейк понесли к себе на страницу и в разные группы. Сильно до комментариев присоединились боты”, – подытожили авторы проекта “По той бік новин”.