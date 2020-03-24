Об этом сообщает известный исследователь Nullze.

Уточняется, что баг получил идентификатор CVE-2020-10558, а с его помощью злоумышленнику удалось заставить тачскрин Tesla перестать отвечать на запросы пользователя.

“Уязвимость позволяет злоумышленникам убрать спидометр, веб-браузер, климат-контроль, поворотники, навигацию, уведомления автопилота, а также другие функции с главного экрана”, – поясняет специалист.

Для того, чтобы воспользоваться уязвимостью, достаточно вынудить пользователя перейти на вредоносную веб-страницу, которая провоцирует сбой интерфейса и рушит весь интерфейс Tesla Model 3.

Отмечается, что при этом можно по-прежнему водить автомобиль, однако для возвращению дисплею работоспособности автомобиль необходимо будет повторно выключить и включить.

Сообщается, что компания Tesla материально вознаградила специалиста Nullze за обнаружение такого бага, однако при этом сумма вознаграждения не была названа.

Уязвимость была устранена с релизом новой прошивки в феврале 2020-го года.

<noscript><iframe title="Tesla Model 3 Vulnerability: Disable Autopilot Notifications, Speedometer, etc." width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/K4KNlXMJ2CQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

<noscript><iframe title="CVE-2020-10558 | Tesla Model 3, Denial of Service Attack to Entire Center Console, Part 1" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/UkhwRUaSCA4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>