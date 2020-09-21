Знаменитый Тадж-Махал вновь открыл свои двери для посетителей спустя шесть месяцев простоя из-за карантина. Так надолго Тадж-Махал еще не закрывали.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Тадж-Махал закрыли на карантин в марте, чтобы остановить распространение коронавируса.

Теперь мечеть будет принимать только 5000 посетителей в день, которым необходимо будет соблюдать меры безопасности в связи с ростом числа случаев заболевания в Индии.

Стоит отметить, что Тадж-Махал до пандемии посещало до 70 000 человек.

Мраморное здание 17 века было построен императором Великих Моголов Шахом Джаханом в память о своей королеве Мумтаз Махал.

Последний раз Тадж-Махал закрывали ненадолго в 1978 году, когда затопило город Агра, где он расположен. А до этого памятник закрыли на несколько дней в 1971 году, во время войны между Индией и Пакистаном.

При посещении Тадж-Махала можно делать селфи, а вот групповые фото запрещены.

На входе будут измерять температуру, а также посетителей будут просить использовать электронные методы оплаты для приобретения билетов.

На данный момент в Индии более чем пяти миллионов случаев заболевания, а Уттар-Прадеш, где расположен Тадж-Махал, занимает пятое место в стране по количеству заболевших.