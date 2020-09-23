Белорусская оппозиционер Светлана Тихановская после тайной инаугурации Александра Лукашенко записала видеообращение и заявила, что она — единственный лидер белорусского народа.

Об этом сообщает Telegram- канал “Пул Первой”.

В своем обращении Тихановская заявила, что сегодня Александр Лукашенко не вступил в должность президента, а ушел на пенсию.

“Дорогие белорусы. Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше не легитимны и не подлежат исполнению”, – сказала она.

Оппозиционер снова напомнила, что является единственным лидером народа Беларуси.

“Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас — вместе построить новую Беларусь”, – сказала Тихановская.

Она добавила, что белорусский народ поддерживают страны Европы и они готовы оказать реальную помощь.

“Существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии”, – сказала оппозиционер.