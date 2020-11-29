Об этом сообщает The New York Times.
Арт-сообщество предполагает, что это работа Джона Маккракена, скульптора, увлекавшегося научной фантастикой. Он умер в 2011 году.
Его сын, Патрик Маккракен, рассказал New York Times, что его отец еще в 2002 году сказал ему, что он хотел бы оставить свои работы в отдаленных местах, чтобы их обнаружили позже.
В Бюро землепользования, сотрудники которого занимались исследованием монолита, заявили, что не убирали объект.
“Публикуем наше официальное заявление о слухах вокруг “Монолита”: Мы получили достоверные сообщения о том, что незаконно установленное сооружение, именуемое “монолитом”, было удалено с государственных земель Бюро землепользования (BLM) неизвестной стороной”, – говорится в сообщении.
Там также отметили, что ведомство не могло этого сделать, так как монолит считается частной собственностью.
- Ранее сообщалось, что в США, в штате Юта, обнаружили загадочную трехметровую металлическую стелу.