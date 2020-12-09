Известные производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna уже готовятся к массовому производству. Однако о технологии изготовления вакцин известно не много. И разработчики не планируют полностью раскрывать данные о составе своих вакцин.

Об этом сообщает британское издание The Independent.

Компании Pfizer и Moderna не ответили на запросы издания относительно состава своих вакцин. Однако доктор, профессор Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете Дрю Вайсман, который непосредственно консультировал этих производителей в процессе создания их вакцин, раскрыл некоторые детали.

В основе вакцин этих двух компании лежит технология mRNA (мРНК). Ученые расшифровывают ее как Messenger RNA (рибонуклеиновая кислота, – ред). Эта технология разрабатывалась учеными уже давно, но до пандемии на ее основе не было создано ни одной вакцины.

По словам Вайсмана, Messenger RNA стимулирует организм создать копию белка вируса COVID-19, который вызывает иммунный ответ.

Создание системы mRNA навсегда останется тайной компаний, которые уже запатентовали свои уникальные исследования.

COVID-вакцины от Pfizer и Moderna содержат технологию генетического кода. Это своеобразная система указаний, которая инструктирует организм в процессе создания копии белка вируса COVID-19, которая вызывает иммунный ответ.

По словам Вайсмана, эти вакцины от коронавируса отличаются от других только синтетически созданным генетическим кодом mRNA и четырьмя липидными наночастицами.

“MRNA производится ферментом, который копирует ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота, – ред.), в котором содержится белок”, – объяснил доктор.

Для создания липидных наночастиц используют четыре липида. Наночастицы способны самостоятельно сотрудничать с mRNA. Они созданы синтетическим путем.

Основным функциональным компонентом является катионный липид. Технология его создания является тайной компаний.

Традиционные вакцины созданы на основе активного компонента, который вызывает иммунный ответ. Иными словами, в организм человека вводят миниатюрные фрагменты болезнетворного организма в форме белка.

В составе таких вакцин консерванты, такие как 2-феноксиэтанол, а также стабилизаторы, такие как сахар (лактоза, сахароза), аминокислоты (глицин), желатин или белки.

Pfizer и Moderna отошли от канонов и создали вакцины без активного компонента. мРНК, которая лежит в основе вакцин, дает инструкцию клеткам организма производить небольшую копию этого белка, который запустит иммунную систему для выработки антител от коронавируса.

По мнению доцента микробиологии Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии Паулы Кэннон, новация вакцин заключается в том, что разработчики смогли улучшить природные РНК, которые на самом деле очень не долговечны и хрупкие.

“Их можно сделать полностью синтетически, поэтому вам даже не нужен биолог, чтобы создать их. Здесь достаточно лишь химика”, – сказала профессор.

Однако организм может неадекватно воспринять РНК. Поэтому разработчики внесли определенные химические модификации, чтобы сделать РНК более невидимой.

Исследователи с 1990-х годов пытались обуздать болезни с помощью РНК. Однако идею удалось реализовать лишь в 2020 году. Если вакцины смогут преодолеть пандемию коронавируса, существует огромная вероятность того, что вскоре удастся с помощью вакцин преодолеть ВИЧ, герпес и другие болезни.