Власти Таиланда продлили действие чрезвычайного положения в стране еще на один месяц - до 31 июля.

Об этом сообщает Bangkok Post.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что ситуация с коронавирусом остается серьезной во многих странах мира.

Также этот шаг обусловлен необходимостью уменьшить риск второй волны коронавируса.

При этом 1 июля страна переходит к пятой фазы ослабления карантинных мероприятий.

По состоянию на сегодня в Таиланде обнаружено 3171 случай COVID-19, 58 человек умерли.