Об этом сообщает Bangkok Post.
Отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что ситуация с коронавирусом остается серьезной во многих странах мира.
Также этот шаг обусловлен необходимостью уменьшить риск второй волны коронавируса.
При этом 1 июля страна переходит к пятой фазы ослабления карантинных мероприятий.
По состоянию на сегодня в Таиланде обнаружено 3171 случай COVID-19, 58 человек умерли.
- Правительство Таиланда приняло решение, которое позволяет всем иностранцам, въехавшим в страну до закрытия границ из-за коронавируса, получить автоматическое продление визы до 30 апреля.