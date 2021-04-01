Власти Таиланда накануне старта туристического сезона вдвое сократили двухнедельный карантин при въезде в страну для вакцинированных от коронавируса путешественников.

Об этом сообщает международное агентство Associated Press.

Изменились и правила для невакцинированных туристов. В частности, карантин для этой категории путешественников сократили до десяти дней. Исключение составляют люди, которые въезжают из 11 стран Африки – им придется проводить на карантине две недели.

При этом каждый турист должен подтвердить факт получения прививки от коронавируса сертификатом, который одобрен тайской Администрацией по контролю за продуктами питания и лекарствами или Всемирной организацией здравоохранения.

Отмечается, что в Таиланде разрешены семь COVID-вакцин, включая Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer и Moderna.

Решение вступило в силу сегодня, 1 апреля.

Несмотря на вспышку инфекций в начале этого года, Таиланд в значительной степени сдержал пандемию: за все время от коронавируса погибло 92 человека, в общем было зарегистрировано 28 577 случаев заболевания. Что побудило правительство с апреля сократить обязательный карантин до семи дней.