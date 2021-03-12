Таиланд отложил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за рисков

Об этом сообщает Reuters.

Кампания по вакцинация должна была стартовать в пятницу, ожидалось, что первые прививки получат премьер-министр страны Прают Чан-Оч и несколько членов правительства.

Таиланд является первой страной за пределами Европы, приостановившей использование препарата AstraZeneca, в то время как несколько стран, включая Канаду, Австралию, Филиппины и Южную Корею, заявили, что будут продолжать делать прививки этой вакциной.

“AstraZeneca по-прежнему является хорошей вакциной, но с учетом того, что произошло … Министерство здравоохранения, основываясь на рекомендациях, хотело бы на какое-то время отложить использование вакцины AstraZeneca”, – сказал пресс-секретарь Министерства здравоохранения Киаттифум Вонгджит.

В то же время, производители AstraZeneca заявили, что не нашли никаких доказательств повышенного риска тромбоэмболии легочной артерии или тромбоза глубоких вен – отмеченных образованием тромбов – в данных исследований, содержащих более 10 миллионов записей, даже при рассмотрении подгрупп по возрасту, полу, производственной деятельности.

СПРАВКА

Oxford/AstraZeneca – это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, которую разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.