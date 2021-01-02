Управление гражданской авиации Таиланда запретило есть, пить, а также раздавать печатные материалы на борту самолетов, осуществляющих внутренние перевозки.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Такие меры предприняты в целях борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Авиакомпании должны будут соблюдать новые правила. В противном случае они могут столкнуться со штрафами.

Данную информацию подтвердил CNN Чула Сукманоп, генеральный директор Управления гражданской авиации Таиланда.

“Время на уборку после каждой остановки внутреннего авиарейса крайне короткое, поскольку перевозчики стараются как можно быстрее поднять самолеты снова… Поэтому наличие необязательных для чтения вещей на борту увеличивает риск распространения вируса”, — объяснил он.

Запрет распространяется, например, на меню, каталоги или печатные издания.

Однако пассажиры смогут приносить в самолет свои газеты или журналы.

А вот на еду и напитки это правило не распространяется (даже если их принесли с собой), поскольку пассажиры должны все время носить защитные маски.

Бортпроводникам будет разрешено выдавать воду, если пассажиры попросят об этом (это может произойти в ситуациях, когда, например, кому-то нужно принять лекарства).

Решение вступило в силу 31 декабря 2020 года.

Стоит отметить, что ограничение на еду и напитки на борту внутренних рейсов уже действовало в Таиланде с 26 апреля по 31 августа 2020 года.

Внутренние авиаперевозки в Таиланде сейчас загружены примерно на 40% обычной вместимости.