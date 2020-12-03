Управление по туризму Таиланда хочет отказаться от массового туризма, планирует обновить эту отрасль в период после эпидемии коронавируса и увеличить средние расходы на душу населения на 30%.

Об этом сообщает Bangkok Post.

“Больше никакого массового туризма. Когда эта индустрия снова встанет на ноги, Таиланд должен быть привлекательным местом. Мы обеспечим безопасность, гигиену, экологическую устойчивость, дополнительные впечатления и сосредоточимся на урожайности”, – сказал глава Управления по туризму страны (ТАТ) Ютасак Супасорн.

Супасорн отметил, что спад покупательной способности наблюдался в Таиланде еще до пандемии, поскольку средние расходы на поездку международных туристов упали с 50 000 до 47 000 бат.

По его словам, Таиланда необходимо также увеличить средние расходы на душу населения на 30%.

До этого власти Таиланда открыла въезд владельцам визы типа TR, которые имеют счета в банке не менее 16,4 тысяч долларов. Виза выдавалась на 60 дней, ее владельцами могли стать жители любой страны. Позже власти королевства заявили, что Таиланд будет закрыт для туристов как минимум до апреля.