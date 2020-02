Об этом сообщает BBC Sport.

Первый раунд между Уайлдером и Фьюри завершился вничью. Во втором Фьюри начал действовать активнее, постоянно выкидывая джеб. В третьем раунде атака со стороны Фьюри продолжилась и Уайлдер оказался в нокдауне. В пятом раунде Уайлдер снова упал.

А в седьмом раунде судье пришлось остановить бой из-за того, что Тайсон зажал Уайлдера в углу и бил. Американец стоял на ногах, но бой продолжать уже не мог.

Тайсон Фьюри стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC.

Wilder was never the same after this knockdown #TysonFury2 pic.twitter.com/HzVYRydIVA

— 𝐑𝐮𝐛𝐞𝐧 (@Raider_Rue) February 23, 2020