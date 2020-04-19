Тайвань, Южная Корея, Исландия и Германия: уроки борьбы с COVID-19

Когда правительства нашли ответ на вопрос о том, что такое коронавирус, только некоторые страны борются с ним правильно.

Об уроках, которые должны извлечь страны на данном этапе эпидемии, рассказывается в материале американской медиакомпании CNN. #Буквы приводят полный перевод статьи.

С началом эпидемия привычная жизнь обрушилась во всем мире. От распространения коронавируса блокировались все больше стран. Большинство стран шли по одинаковому пути: отрицание, неуклюжие первые реакции и, в конечном счете, карантин.

Удивительно, что в глобализированном мире на этот счет было извлечено мало уроков, особенно в первые недели эпидемии, когда шансы предотвратить распространение инфекции до таких масштабов оставались высоки.

Отчасти из-за этого и произошли дальнейшие вспышки заболеваний во многих странах, от чего погибло много людей. Поскольку сегодня, большое количество стран размышляет о постепенном снятии ограничений, все еще остаются уроки, которые должны быть выучены.

Вот эти 12 уроков.

Тайвань

Тайвань расположен в 180 километрах от побережья материкового Китая. Вспышка коронавируса на Тайване могла быть катастрофической. По оценкам американского Университета Джона Хопкинса (JHU), в конце января остров был на втором месте по количеству заболевших в мире. На сегодня на Тайване, где проживает около 24 миллионов человек, зарегистрировано более 390 случаев, шесть из них — смертельные. Сдержать эпидемию удалось без жестких ограничений, таких как карантин, закрытие школ и детских садов.

По сравнению с США, наиболее пострадавшей страной в мире с 26 тысяч смертями, при подходе Тайваня, в США могло бы быть только 83 случая. Хотя Тайвань имеет высококачественную систему здравоохранения, его успех заключается в готовности, решительных быстрых действиях, центральном командовании и строгом отслеживании контактов.

Урок № 1: Будьте готовы

Готовность Тайваня основывалась на усвоенных уроках вспышки острого респираторного синдрома SARS в 2003 году, в результате которой на острове погибли 181 человек. После этого на острове был создан специализированный центрально-эпидемиологический командный центр, который мог быть активирован для координации действий в случае новой эпидемии.

Еще одним подтверждением того, что Тайвань намеревался опередить распространение коронавируса, центр был активирован еще 20 января, за день до того, как остров даже подтвердил свою первую инфекцию. Поскольку центр уже доказал свою эффективность, это позволило предпринять решительные меры, не затягивая принятие решений длительными политическими процессами.

Согласно списку, опубликованному Журналом Американской медицинской ассоциации (JAMA), в течение трех недель было создан список из более 120 шагов. Этот список сам по себе может служить руководством, что делать во время вспышки.

Урок № 2. Будьте быстрым

Действия Тайваня начались задолго до того, как 21 января был подтвержден первый случай COVID-19. За три недели до того, как Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о первом случае, тайваньские чиновники начали осмотр пассажиров при посадке на наличие симптомов лихорадки и пневмонии. Остров издал предупреждение о поездке в Ухань 20 января, и уж через два дня, по-прежнему имея только один подтвержденный случай, чиновники начали информировать общественность на ежедневных брифингах.

Через неделю после первого случая Тайвань начал электронный мониторинг людей, помещенных на карантин, с помощью выпущенных правительством сотовых телефонов и объявил об ограничениях на поездки в провинцию Хубэй, столица которой является Ухань. Примерно каждый день после этого до конца февраля правительство принимало новые меры для предотвращения распространения вируса.

В Тайване было зарегистрировано только 329 случая коронавируса, когда 1 апреля были введены строгие меры социального дистанцирования. Для сравнения, в Великобритании уже 20 марта было 335 смертей и более 3000 случаев, когда премьер-министр Борис Джонсон объявил, что пабы и рестораны, а также школы и детские сады нужно закрыть. Поскольку Великобритания не проводит широкого тестирования, считается, что истинное количество инфекций намного выше, чем указано в официальных данные.

Урок № 3: Тестирование и карантин

Власти провели широкое тестирование и отслеживание контактов зараженных людей, поместив их всех под карантин. В Тайване активно тестировали всех, кто сходил с круизных лайнеров и даже проверяли людей с диагнозом грипп или пневмония, чтобы убедиться, что диагноз был поставлен верно.

Урок № 4. Использование данных и технологий

“Скоординированный ответ правительства с полным сотрудничеством его граждан сочетался с использованием больших данных и технологий”, – сказал CNN адъюнкт-профессор педиатрии в Стэнфордского института медицине Джейсон Ван. Ван изучил политику общественного здравоохранения и стал соавтором отчета JAMA об ответных действиях Тайваня.

В частности, Тайвань объединил информацию о национальном медицинском страховании с таможенными и иммиграционными базами данных для создания предупреждений в реальном времени, чтобы помочь идентифицировать уязвимые группы населения.

“Наличие хорошей системы данных о состоянии здоровья помогает в мониторинге распространения заболевания и позволяет своевременно выявлять его. Когда кто-то обращается к врачу по поводу респираторных симптомов, в национальной базе данных медицинского страхования будет запись об этом. Становится проще отслеживать группы риска”, – сказал Ван.

Тайвань использовал обязательные онлайн-отчеты и регистрации в течение 14 дней после поездки. Также использовались “цифровое ограждение” для почти 55 тысяч человек, которые были помещены под домашний карантин. Таким образом, если человек, который должен придерживаться карантина, уходил слишком далеко от дома, – звучал сигнал тревоги. Методы технического надзора, используемые на Тайване и другими правительствами, вызвали однако озабоченность со стороны групп гражданского общества в отношении права на приватность.

Исландия

Во многих странах пройти тест на коронавирус может быть практически невозможно, если вы не больны. Но в Исландии – не так. В Исландии диагностируют каждого, кто хотел пройти тест. Власти заявляют, что повсеместное тестирование имеет решающее значение для низкого уровня инфекций и смертности. В Исландии было инфицировано около 1700 человек, и только 8 умерли.

Урок № 5: Будьте агрессивны

Реакция Исландии на коронавирус не была инновационной. Это была быстрая и тщательная реакция. Как и на Тайване, скорость принятия решений не означала введение слишком строгих ограничений для людей. Люди могли встречаться группами по 20 человек, но должны были соблюдать расстояние от двух метров друг от друга. Хотя университеты были закрыты, школы и детские сады продолжали работать, что позволило большему количеству родителей продолжать ходить на работу.

“С самого начала, когда мы диагностировали первый случай, мы работали в соответствии с нашим планом. План состоял в агрессивной диагностике людей, с их дальнейшей изоляцией, и отслеживании контактов. Также для контроля мы привлекли полицию”, – сказал главный эпидемиолог Исландии Торольфур Гуднасон.

“Мы обнаружили, что свыше 60% случаев произошло среди тех, кто был помещен на карантин. То есть, это показало, что отслеживание контактов и карантин были в нашем случае эффективными мерами”, – сказал Гуднасон.

Урок № 6: Вовлеките частный сектор

В рамках государственно-частного партнерства между Национальной университетской больницей Исландии и биотехнологической компанией deCODE Genetics Исландия на ранних этапах разработала тесты и планирует провести тестирование 10% населения к концу этой недели. Исследования, проведенный в Исландии о том, что 50% людей с положительным результатом теста не проявляли симптомов, например, побудили другие страны к более жестким действиям посредством социального дистанцирования.

Кари Стефансон, генеральный директор и директор deCODE Geneticsm, сообщил CNN, что по состоянию на понедельник посредством массового тестирования было выявлено 528 мутаций коронавируса. Эти мутации могут дать представление о том, насколько смертоносным становится вирус, и предоставить миру важные данные.

Урок № 7: Действуйте превентивно

Министр здравоохранения Исландии Свандарс Сваварсдоттир подчеркнул подход заключается в том, чтобы оставаться “на шаг вперед”. Похоже, Исландии это удается. После того, как 3 марта были подтверждены 6 случаев, привезенных из-за рубежа, Исландия немедленно приняла меры карантина для всех путешественников, которые возвращались из Италии, и усилила ограничения на поездки в последующие недели.

Комиссар Национальной полиции объявил чрезвычайное положение 6 марта, когда были подтверждены два новых случая заражения внутри страны. Это дало сигнал правительственным органам о готовности действовать, при этом не запрещались публичные собрания такими, но людей просили держаться подальше от массовых скоплений. Университеты и колледжи были закрыты 13 марта, также 16 марта были введены ограничения на собрания более 100 человек. Эти меры были введены после того, как было зарегистрировано 61 случай заражения.

Спустя три дня, власти обязали всех въехавших в страну, пройти 14-дневный карантин независимо от того, откуда они возвращаются. После введения всех этих действий 24 марта была зарегистрирована первая смерть. В тот же день власти запретили публичные собрания с участием более 20 человек и закрыли общественные заведения, такие как бары, бассейны, музеи и спортивные залы.

Урок № 8. Использование технологий, но уважение конфиденциальности

Как и на Тайване, исландские чиновники создали приложение, чтобы помочь составить график распространения вируса. Он создает журнал того, где был пользователь. Пользователям не нужно было делиться этими данными с властями, но многие это делали так, как это помогло определить, кому грозит опасность.

По сравнению с этим, реакция Великобритании была медленной. Правительство только сейчас разрабатывает приложение, а до его запуска остается еще несколько недель. Это же касается и государственно-частные партнерства.

Южная Корея

Сообщается, что первый случай коронавируса в Южной Корее зафиксирован примерно в то же время, что и в США и Великобритания. В то же время, Южная Корея подтверждает около 30 новых случаев в день, в то время как в Великобритании — около 5 тысяч, а в США — более 20 тысяч. Подход тестирования во всех странах варьируется, как и показатель смертности. По данным JHU, в США от коронавируса в Южной Корее умирает один человек на 100 тысяч, в то время, в Великобритании – около 18 и 8 в США.

Урок № 9: Вы можете пройти тест

По словам доктора Эома Джуна Сика из медицинского центра в Сеуле, успех Южной Кореи в значительной степени зависит тестирования. Эом лечит пациентов с коронавирусом в больнице и входит в комитет, который консультирует правительство по ответным мерам.

“Ранняя диагностика, ранний карантин и раннее лечение являются ключевыми”, – сказал он CNN.

“После первого подтвержденного случая, мы развернули более 500 скрининговых клиник по всей стране, отсортировали подозрительные случаи и провели тесты. Мы усердно работали над созданием и обслуживанием системы тестирования”, – сказал он.

Подход Южной Кореи к тестированию также был инновационным. Консультативная команда Eom разработала концепцию, когда тесты раздавали в основном бесплатно, таки пункты были созданы по всей стране. К слову, эту модель воспроизводят в США в некоторых штатах.

16 марта ВОЗ призвала правительства стран мира “тестировать, тестировать, тестировать”. На тот момент Южная Корея проводила массовое тестирование уже как несколько недель и на сегодня протестировала более 500 тысяч человек, что является одним из самых высоких показателей в мире на душу населения.

Многие страны пытаются проводить тысячи испытаний каждый день. Например, в Великобритании сложно просто пройти тестирование.

Южная Корея 3 января также ввела меры карантина и проверки для людей, прибывающих из Уханя. Это более чем за две недели до того, как подтвердился первый случай коронавируса в стране. После этого власти ввели ряд ограничений на поездки.

Южная Корея также тщательно отслеживала контакты. Это осуществлялось еще легче, когда было установлено, что большое количество случаев можно отследить в одной религиозной группе в городе Тэгу. Это упростило отслеживание контактов, и предоставило властям возможность определить стратегию интенсивного тестирования.

После того, как Тэгу был определен в качестве эпицентра, власти были готовы провести широкое тестирование, отслеживание контактов инфицированных людей и помещать их в карантин, чтобы локализовать вирус, прежде чем он превратился в масштабную катастрофу, как это произошло в Европе и США.

Урок № 10. Уроки прошлого

Южная Корея смогла двигаться быстро, как и Тайвань и многие другие азиатские страны, потому что уже имела опыт борьбы с эпидемиями. Южная Корея в основном не пострадала от вспышки атипичной пневмонии в 2003 году, была застигнут врасплох ближневосточным респираторным синдромом в 2015 году, когда было зарегистрировано 186 случаев заражения и 38 смертей. Таким образом, для Южной Корее вспышка коронавируса не стала вызовом, а между центральным правительством и провинциями была хорошая координация.

Также помогло и то, что Южная Корея является одной из самых технологически развитых стран мира. Большая часть жизни там уже давно ведется в Интернете, поэтому разработка и применения приложения для мониторинга людей на карантине не стало проблемой, хотя активисты там также предупреждали о вторжении в частную жизнь.

Германия

Случай Германии немного другой. Страна, на самом деле, не смогла сдержать число случаев заражения, как и соседние страны. В настоящее время в Германии зарегистрировано более 132 тысяч подтвержденных случаев, что является пятым по величине эпицентром в мире. Но, Германия смогла сохранить уровень смертности среди населения относительно низким. Более 3400 человек умерли от вируса, это – около четырех человек на 100 тысяч по всей стране, что значительно ниже, чем в Италии и Великобритании.

Урок № 11. Чем слабее ограничение – тем больше тестов

По словам Мартина Штюрмера, вирусолога, который возглавляет IMD Labor во Франкфурте, одной из лабораторий, проводящих испытания, успех Германии также заключался в ее массовом тестировании. Хорошо обеспеченная универсальная система здравоохранения также сыграла важную роль. Германия также привлекла частный сектор, чтобы обеспечить проведение достаточного количества тестов.

“С самого начала Германия не ограничивала количество лабораторий, которые проводили тесты. Было задействовано много частных компаний, поэтому мы смогли проводить 100 тысяч тестов в день”, – сказал Штюрмер CNN.

“Есть некоторые страны, которые сделали это даже лучше, чем Германия. Очень важно, что широкое тестирование, позволило нам увидеть, что происходит с нашим населением. Только с помощью массового тестирования вы можете идентифицировать людей, которые могут быть зараженный”, – добавил Штюрмер.

Как и Тайвань, Южная Корея и Исландия, Германия разработала тест на коронавирус и подготовила большое количество наборов задолго до того, как произошел первый смертельный случай.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в среду, что страна начнет постепенно снимать блокировку, но планируется проводить больше тестов на случай, если расширение контактов приведет ко второй волне инфекций. Как и во многих странах, в Германии будут проверять наличие антител, чтобы попытаться определить, кто может оказаться защищенным от вируса.

Число погибших в Германии оставалось относительно низким отчасти потому, что коронавирус завозили в страну молодые люди, которые посещали Италию и Австрию.

Власти смогли проверить людей по возвращению в Германию и проследить их контакты для проверки. Большинство были молодые люди и, до сих пор это – самая большая группа инфицированных в возрасте 35–59 лет, затем 15–34. При этом, вирус может иметь смертельные последствия для пожилых людей во всем мире.

Урок № 12. Создание потенциала в больницах

Германия занимает 18-е место в мире по доступу к качественному здравоохранению, согласно индексу, опубликованному The Lancet, в то время, как Великобританией — на 23-м месте и США – на 29-м. Однако, Италия, например, занимает 9 место, и страна также провела тщательное тестирование, однако Италия остается второй по величине по численности смертей на душу населения в мире после Испании. В этой ситуации разница, по-видимому, заключается в потенциале системы здравоохранения Германии. Согласно прогнозам Института по показателям и оценке состояния здоровья, в середине месяца, во время пика вспышки, в Германии потребуется около 12 тысяч койко-мест, и уже обеспечено более 147 тысяч, – более чем в 10 раз больше, чем нужно. В отличие от этого, в США насчитывается около 94 тысяч койко-мест, и еще необходимо 15 тысяч. Кроме того, в Германии больше мест в отделениях интенсивной терапии, чем в Италии. На самом деле система здравоохранения Германии имеет настолько большой потенциал, что в ее больницах сейчас лечат людей от коронавируса из Италии, Испании и Франции.

Власти смогли доставить людей даже с умеренными симптомами в больницу задолго до того, как их состояние ухудшалось. Это побудило некоторых экспертов задуматься о том, стоит ли лечить людей на ранних порах и подключать их к аппарату искусственной вентиляции легких, прежде чем их состояние ухудшается.