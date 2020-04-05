Опыт Тайваня в борьбе с коронавирусом доказал, что эффективно контролировать ситуацию во время кризиса COVID-19 возможно без введения жестких авторитарных мер.

Об этом сказано в материале американского издания CNN. #Буквы приводят полный перевод материала.

В конце января, когда мир находился на пороге потенциальной опасности распространения нового коронавируса из Уханя, китайские власти зарегистрировали четыре первых случая заражения на своей территории.

Австралия и Тайвань имеют примерно одинаковое население. И там, и там проживает около 24 миллиона человек. Обе страны являются островами, что позволяет обеспечить строгий контроль за тем, кто пересекает границы. Обе страны прочно связаны торговыми и транспортными отношениями с материковым Китаем. Однако через десять недель после первых случаев коронавируса, когда об этом стало известно в Китае – в Австралии зарегистрировано почти 5 тысяч случаев, а на Тайване — менее 400.

Вопрос не в том, что Австралия отреагировала на кризис неправильно – в 20 странах зарегистрировано гораздо больше случаев, чем в Австралии, а в семи из них и вовсе – количество зараженных выше в 10 раз. Вопрос в том, как удалось Тайваню контролировать вирус, в то время, как другие страны терпят неудачу.

Хорошо усвоенные уроки

Во время вспышки эпидемии острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году, Тайвань был среди наиболее пострадавших территорий, вместе с Гонконгом и южным Китаем. В Тайване, который находится в 180 км от юго-восточного побережья Китая, 150 тысяч человек были помещены на карантин, в то время погиб 181 человек.

В настоящее время SARS бледнеет по сравнению с текущим кризисом, но во многом это повлияло на то, как большей части Азии люди реагировали на эпидемию коронавируса. Этот опыт помог многим регионам быстрее отреагировать на вспышку коронавируса и более серьезно оценить опасность, чем в других частях мира, как на правительственном, так и на общественном уровне. Контроль границ и использование медицинских масок там был обычным явлением на раннем этапе еще в январе.

Тайвань имеет высококлассную систему здравоохранения с универсальным охватом. Когда из Уханя начали поступать новости о первых случаях в преддверии Китайского Нового года, сотрудники Тайваньского национального командного центра здравоохранения (NHCC), который был создан во время эпидемии SARS, быстро отреагировали на потенциальную угрозу, как оценили в недавнем отчете, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA).

“За последние пять недель Тайвань быстро подготовил и внедрил список из, по меньшей мере, 124 мер, направленных на защиту общественного здоровья”, – говорится в заявлении Джейсона Вана, тайваньского доктора и доцента педиатрии в Стэнфордском институте медицины и соавтора отчета.

“Политика и действия выходят за рамки пограничного контроля, потому что они признали, что этого недостаточно”, – считает Ван.

Быстрые меры были предприняты в то время, когда другие страны все еще обсуждали, стоит ли вообще предпринимать какие-либо действия. В исследовании, проведенном в январе, Университетом Джона Хопкинса сказано, что Тайвань являлся одним из районов наибольшего риска за пределами материкового Китая из-за его непосредственной близости и транспортных связей с Китаем.

Среди, введенных на ранних этапах, решительных мер было решение о запрете въезда из Китая, а также отмена стыковок круизных лайнеров в портах Тайваня и введении строгих наказаний для тех, кто нарушил предписания о домашнем карантине.

Кроме того, тайваньские власти нарастили внутреннее производства медицинских масок, чтобы обеспечить местный спрос, развернули массовое тестирование на коронавирус по всему острову, включая повторную диагностику людей, у которых была выявлена пневмония, а также ввели наказания за распространение дезинформации о вирусе.

“Учитывая быстрое распространение COVID-19 по всему миру, понимание действий, которые были реализованы в Тайване, и эффективности этих действий в предотвращении крупномасштабной эпидемии, может быть полезно для других стран”, – написали доктор Ван и его коллеги.

“Тайваньское правительство извлекло уроки из опыта SARS в 2003 году и создало механизм эффективного реагирования быстрых действий и защиты общественного здоровья на случай следующего кризиса. Хорошо обученные и опытные команды чиновников быстро распознали кризис, и активировали структуры управления чрезвычайными ситуациями для реагирования на возникшую вспышку”, – добавил Ван.

Быстрый ответ Тайваня был, в частности, и в том, что медицинские работники проводят ежедневные брифинги относительно эпидемии. Это было приведено в качестве примера того, как демократии могут по-прежнему сдерживать эпидемии, даже если некоторые утверждают, что только авторитарные режимы, такие как в Китае, могут эффективно контролировать эпидемии. Тайвань также избежал жестких ограничений, на которые пошли в Китае и многих странах.

После нескольких недель запрета на экспорт медицинских масок Тайвань находится сейчас в выигрышном положении. Правительство Тайваня также объявило в среду, что пожертвует 10 миллионов масок Соединенным Штатам, Италии, Испании и девяти другим европейским странам, и помогут другим меньшим государствам, с которыми установлены дипломатические связи.

Политика пандемии

Относительный успех Тайваня в предотвращении вспышки коронавируса омрачен обострением кризиса в Европе и США и ощущением того, что момент, когда еще можно было контролировать ситуацию, – упущен. К сожалению, это может оказаться правдой. Но вопрос, почему западные страны не последовали примеру Тайваня в январе и феврале, когда еще был шанс, – остается без ответа. Многие связывают это с тем, что Тайвань, в отличие от большинства других стран, не является членом Всемирной организации здравоохранения.

Китай считает Тайвань частью своих территории, поэтому Пекин блокирует Тайвань от участия во многих международных организациях и принуждает следовать “единого Китая”. Тайвань имел статус наблюдателя в ВОЗ до 2016 года. Однако это изменилось с избранием президента Цай Инь-Веня, представителя Демократической прогрессивной партии, которая выступает за независимость. После его избрания со стороны Пекин усилил давление на Тайвань, подстрекая дипломатических союзников демонстрировать военную силу в этом вопросе.

В ВОЗ утверждают, что исключение Тайваня из организации не влияет на повседневный обмен информацией и рекомендациями в области здравоохранения. Эксперты и работники в сере здравоохранения продолжают взаимодействовать с международными коллегами через структуры организации. Однако многочисленные наблюдатели, включая тайваньских чиновников, утверждают, что это оказало негативное влияние как во время эпидемии атипичной пневмонии SARS, так и нынешнего кризиса.

Наташа Кассам, эксперт по Китаю и Тайваню в австралийском Институте Лоуи, сказала, что на ранних этапах пандемии коронавируса отсутствие прямых и своевременных связей с ВОЗ “привело к неточной регистрации случаев заболевания на Тайване”, поэтому в подсчете данных для острова пришлось полагаться на официальные цифры, предоставленные Пекином.

“Тайваньские власти жаловались на отсутствие доступа к данным и помощи ВОЗ”, – сказала Кассам.

Недостаток информации, возможно, заставил Тайвань действовать и самостоятельно принимать решения на ранних стадия, не дожидаясь инструкций ВОЗ и более широкого международного консенсуса.

Однако, взаимодействие происходит в обоих направлениях. В последние недели тайваньские официальные лица неоднократно жаловались на то, что их исключение с ВОЗ мешает острову играть свою полную роль в глобальных ответных мерах.

“Мы хотим помочь — направить наших замечательных врачей, наших замечательных исследователей, наших замечательных медсестер и поделиться своими знаниями и опытом со странами, которые в этом нуждаются. Мы хотим быть хорошими гражданами мира и вносить свой вклад, но у нас нет возможности этого делать”, – сказал вице-президент Чэнь Чиен-Джен и эпидемиолог.

Заместителем генерального директора ВОЗ Брюс Эйлворд в одном из интервью, впрочем, уклонился от вопроса о Тайване, ссылаясь на проблемы подключения. В заявлении ВОЗ говорится, что “вопрос о членстве Тайваня в организации решается государствами-членами ВОЗ, а не ее сотрудниками ВОЗ”.

Выступая перед журналистами в пятницу, пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чунин сказала, что все стороны четко понимают, что “члены ВОЗ должны быть суверенными государствами. Не было никаких проблем с участием Тайваня в мероприятиях ВОЗ и с получением информации о чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения, включая эту пандемию. Мы надеемся, что США и Тайвань прекратят свои политические манипуляции, прикрываясь пандемией”, – заявила она.

Однако, позиция Китая противоречит позиции острова.

Представитель ВОЗ заявил CNN, что “некоторые люди не понимают, что глобальный мандат ВОЗ состоит в области здравоохранения. Он не предполагает возможности определять членство в организации”.

“Ежегодно органы власти, эксперты ВОЗ и Тайваня взаимодействуют по жизненно важным вопросам общественного здравоохранения и науки в соответствии с устоявшимися договоренностями. Во время нынешней пандемии COVID-19 также осуществляется регулярное взаимодействие”, – говорится в электронном письме.

“Количество заражений в Тайване относительно населения территории относительно небольшое. Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий. ВОЗ извлекает все уроки из всех частей мира, включая Тайваня”, – заключили в ВОЗ.