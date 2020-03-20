Тайвань – небольшое островное государство в 180 километрах к востоку от Китая — успешно борется с коронавирусом COVID-19 не вводя карантин и чрезвычайное положение.

Об этом идет речь в статье #Букв “Для победы над коронавирусом нужна жёсткая рука? Нет. Три доказательства”.

В Тайване сегодня, спустя два месяца после фиксации первого случая заражения сообщают о всего лишь 135 случаях инфицирования, летальных из них – только два.

Абсолютное большинство кейсов “занесли” из-за границы – что значит, что внутри страны вирус не успевает распространиться. Почему? Потому что ещё 31 декабря, когда стало известно о новом подозрительном заболевании в Ухане, у всех авиапассажиров оттуда проверяли температуру.

5 января власти страны решили проверить состояние здоровья всех, кто вернулся из Уханя на протяжении последних двух недель и после того имел признаки простуды или ОРВИ. Проверяли на наличие многих болезней, включительно с SARS и MERS. Тех, кто показывал позитивный результат – переводили в режим карантина.

С 20 января власть сообщала о ситуации и своих шагах на ежедневных брифингах. 24 января Тайвань – нет, не ввёл карантин, и не закрыл границы – временно запретил экспорт медицинских масок и термометров. И наладил производство масок на госпредприятиях, привлекая к этому солдат. Темпы производства масок достигли 14 миллионов в день – на 23-миллионную страну. Также государство активизировало производство спирта – для обеззараживания.

Был принят ещё ряд мер. Да, конечно, авиасообщение с Китаем постепенно ограничивалось – в ходе того, как на материке эпидемия наращивала темп. Да, были ограничены массовые мероприятия и церковные службы. И на короткое время отменена учёба в школах. Но уже к концу февраля школьники опять пошли на уроки.

Вместо помещения на карантин всего острова и замораживания всей жизни власть старалась как можно тщательнее выявить потенциальных больных – и поместить на карантин их. Обезопасив остальных людей и их активность. И Тайваню это удалось.

При этом – никакого чрезвычайного положения. Никаких жёстких мер без объяснений – хотя недавно переизбранная власть могла себе это позволить. Да, штрафы за нарушение карантина высоки, а ограничение на массовые мероприятия дискомфортно. Но власть договаривалась с людьми, убеждала их – а не приказывала. И люди ей доверяли, полагаясь на её решения.

Острову очень пригодился опыт с предыдущим коронавирусом – SARS в 2003 году. Но демократия – не помешала.

Ранее #Буквы сообщали, что правительство Китая пыталось скрыть первые случаи COVID-19 и начало уголовное преследование медиков, сообщавших о новом заболевании. Если бы в Китае ввели карантин после первых случаев заражения коронавирусом, то последующих случаев заражения было бы на 95% меньше.

В Иране власти скрывают информацию о количестве погибших от коронавируса COVID-19 и распространяют фейки касательно происхождения заболевания. Официально сообщается о более чем 18 тысячах больных. Сегодня иранские врачи каждые 10 минут фиксируют смерть, вызванную коронавирусной инфекцией.