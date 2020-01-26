Власти Тайваня сообщили о введении запрета на въезд китайцев в страну, связанного с опасениями относительно распространения коронавируса.

Об этом сообщает Luxorr.

Сейчас от коронавируса погибли 56 человек, всего подтвержденных случаев – более двух тысяч, в том числе и три человека в Тайване.

В Китае общенациональная туристическая компания приостановила поездки за границу и внутри страны. Власти Пекина запретили рейсовые междугородние автобусные перевозки.

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Такие же ограничения введены и в ряде других крупных городов: закрываются места отдыха, развлекательные парки. А это может повлечь значительные финансовые потери, тем более, что в стране сейчас праздную китайский Новый год.

При этом власти Тайваня разрешают въезд в страну китайским супругам тайваньцев, однако может потребоваться ввести саморегулируемый карантин на 2 недели.

В Тайване сейчас три подтвержденных случая коронавируса и еще 156 находятся на карантине.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

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