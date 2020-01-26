Об этом сообщает Luxorr.
Сейчас от коронавируса погибли 56 человек, всего подтвержденных случаев – более двух тысяч, в том числе и три человека в Тайване.
В Китае общенациональная туристическая компания приостановила поездки за границу и внутри страны. Власти Пекина запретили рейсовые междугородние автобусные перевозки.
Такие же ограничения введены и в ряде других крупных городов: закрываются места отдыха, развлекательные парки. А это может повлечь значительные финансовые потери, тем более, что в стране сейчас праздную китайский Новый год.
При этом власти Тайваня разрешают въезд в страну китайским супругам тайваньцев, однако может потребоваться ввести саморегулируемый карантин на 2 недели.
В Тайване сейчас три подтвержденных случая коронавируса и еще 156 находятся на карантине.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать Минздрав, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что темпы распространения опасного коронавируса в стране ускоряются, и ситуация является непростой. Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 1372 случая заболевания, 41 человек скончался.
- 24 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о создании оперативного штаба в связи со вспышкой опасного коронавируса в Китае и призвал украинцев не волноваться.
- Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус.
- В Канаде подтвердили первый случай заражения опасным коронавирусом нового типа 2019-nCoV из Китая.
- В аэропорту “Борисполь” начали проводить температурный скрининг пассажиров из Китая.