Пять этапов эпидемического контроля показывают, как Тайвань борется со вспышкой коронавируса. Другим странам следует сделать то же самое.

Об этом пишет Тим Калпан для Bloomberg.

В конце мая 2003 года мне пришлось пойти на похороны.

Умершая была старшей медсестрой в больнице Тайваня. Она умерла от тяжелого острого респираторного синдрома. Я никогда не встречал ее. Я был там в качестве репортера.

В конце похоронного зала сидел глава больницы. Он был в маске. Он знал, какую роль сыграл в ее смерти. Его отрицание того, что появились новые случаи заражения вирусом, привело к более обширной вспышке. Трагедия, кульминацией которой стал похоронный зал, стала примером того, как общество теперь справляется с надвигающимися эпидемиями, и имеет решающее значение, поскольку мир борется с коронавирусом под названием COVID-19.

Отголоски предыдущих ошибок Тайваня прозвучали в январе этого года в Ухани. Одним из первых голосов, который предупредил о странном новом респираторном заболевании, был доктор, которого власти казнили, не желая сталкиваться с реальностью происходящего.

Только после смерти Ли Вэньляна правительство похвалило его работу.

Пекин и местное правительство усугубили эту ошибку цензурой и уклонением от правды. Власти попытались исправить свои первоначальные ошибки драконовскими мерами, включая закрытие всего города Ухань.

Страны по всему миру – от Ирана и Италии до Южной Кореи, Японии и США – проходят через элементы одного и того же цикла.

В 1969 году психиатр Элизабет Кублер-Росс описала теперь известные пять стадий горя, испытываемых неизлечимо больными пациентами: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Хотя это не совсем то же самое, я вижу сходство с тем, как общества справляются с эпидемическим кризисом. То, как быстро они пройдут этапы, определит, насколько хорошо они сражаются с COVID-19.

Во-первых, почти везде было внутреннее отрицание: власти или население не верят, что это реально, несмотря на то, что им говорят люди, которые знают лучше.

Следующим шагом является внешнее отрицание. При авторитарных режимах это происходит в форме цензуры. В открытых обществах это нападения на людей-источников информации, включая СМИ и экспертов.

Затем идет игра с обвинениями. Правительства, СМИ, жертвы, эксперты и общественность – все показывают друг на друга пальцем. На Тайване в эпоху атипичной пневмонии эта вина ложилась на плечи нескольких чиновников здравоохранения.

Затем, на пятом и последнем этапе, когда люди готовы верить, что худшее позади, наступает самовосхваление за хорошо выполненную работу. Визит президента Си Цзиньпина в Ухань на этой неделе является частью более широкой пропагандистской кампании, направленной на прославление усилий китайского правительства.

К концу апреля 2003 года Тайвань знал, что SARS является проблемой. Подобная пневмонии болезнь уже появилась на материковом Китае и распространилась в Гонконг, достигнув Тайваня. Органы здравоохранения привели в состояние повышенной готовности. Но президент городской больницы Тайбэя начал все отрицать, откладывая превентивные меры.

“Недостаток инфекционного контроля в одной больнице привел к эскалации вспышки, которая находилась под контролем”, – впоследствии писал об опыте Тайваня Дэвид Хейманн, исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по инфекционным болезням.

Как пишет журналист, на момент проведения похорон медсестры, директора больницы уволили. Также потерял работу министр здравоохранения.

Тайвань имеет один из самых низких показателей заболевания населения COVID-19 в мире благодаря раннему реагированию и борьбе с потенциальной угрозой.

Политические институты сильно выросли за последние 17 лет, и там, где демократия означает, что граждане имеют реальную связь со своими представителями, эксперты уважаемы. Президент Цай Инь-вен является бывшим профессором.

20 января этого года тайваньские Центры по борьбе с болезнями активировали свой Центральный эпидемиологический командный центр для координации усилий по борьбе с новым вирусом. Это произошло еще до того, как Тайвань зарегистрировал свой первый случай.

Правительство пропустило этапы внутреннего и внешнего отказа. И как результат, среди тайванцев наблюдалась осторожность в поведении, а не паника.