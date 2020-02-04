Об этом Головаха заявил в эфире программы Громадського радио, комментируя высказывание “слуги народа” Елизаветы Богуцкой.

По словам профессора, у него нет обиды на депутата, по поводу того, что она его не знала, ведь о ней он “также не слышал”. Однако заметил, что слова Богуцкой был неприятными для него.

“Для меня это неприятное, но, кстати, это второстепенное дело. Здесь только одно – это уровень культуры. Я бы хотел подчеркнуть одну деталь – это полемика. Полемики могут быть любыми – горячими, упорными, но никогда не надо переходить на личности. Особенно переходить на определенные признаки – по возрасту, полу, этническому происхождению, состоянию здоровья и так далее. Это уже в мире все порядочные люди давно поняли. И прошлым является именно вот такой подход – когда человек говорит, что “этот дед стоит и что-то говорит”. Какая разница – кто говорит? Потому важно – что говорит … Такая культура общения – из прошлого. И об этом я хочу подчеркнуть – что можно быть формально молодым по возрасту, а по культуре – быть в далеком прошлом, в средневековье. И это надо, чтобы люди понимали – что это не зависит от возраста … “, – подчеркнул Евгений Головаха.