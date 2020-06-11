Об этом глава МОЗ Украины заявил сегодня на брифинге.

“Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в самые сложные времена, в апреле, когда у нас была достаточно напряженная ситуация… У нас никогда не было 689 заболевших за один день. Уже в течение недели мы наблюдаем увеличившееся количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни. И в течение недели я как министр охраны здоровья прошу вас соблюдать те правила безопасности, те рекомендации, которые у нас есть. Уже было и обращение президента, что у нас не отменен карантин, что угроза никуда не делась. Но посмотрите на улицы, посмотрите, что происходит вокруг. Все вышли из карантина, все решили, что его уже не существует, что угрозы COVID-19 нет”, – отметил Степанов.

Министр обратил внимание и на статистику летальных случаев: так, вчера сообщалось о 23 случаях, сегодня о 21. “Это же не просто цифры. Это конкретные люди, умершие от болезни COVID-19”, – подчеркнул он.

“У нас происходит смягчение карантина. Когда мы предлагали это, мы, в том числе, слушали вас, понимали, что вы все устали. Но они (этапы ослабления, – ред.) были четко просчитаны с учетом тех мер безопасности, которые должны быть. Почему-то все решили, что их можно уже не соблюдать полностью… При соблюдении этих мер количество случаев и вообще возможность инфицирования COVID-19 будет снижаться. И так должно происходить. Но когда мы их не придерживаемся, мы видим те цифры, которые есть”, – добавил глава МОЗ.

Степанов уточнил, что не снимает с себя ответственности за ситуацию с коронавирусом, но жители Украины “тоже должны хоть немного начать отвечать за свое здоровье, свои жизни, здоровье своих близких”.

Министр также предупредил, что плохая статистика повлияет на дальнейшую тактику карантина.

“Конечно, сейчас, в этой ситуации, когда у нас есть такое повышение количества (новых больных, – ред.), мы будем предлагать проведение определенных мероприятий – ради здоровья украинцев, ради вашего здоровья и жизни… Исходя из цифр, эпидемиологической ситуации, мы будем предлагать те или иные меры. Тот или иной выход из карантина. И иначе не будет“, – подытожил Степанов.

(На видео – с 2:50)