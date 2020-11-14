Водителя такси Uber, который сбил насмерть двух человек на остановке на Большой кольцевой дороге в Киеве, арестовали на 2 месяца.

Об этом проинформировали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Такое решение вынес Шевченковский районный суд Киева.

Отмечается, что суд “в полном объеме удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца”.

Действия 23-летнего таксиста квалифицированы по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц).

Как уточнила пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец, таксист арестован без права залога. По ее словам, прокурор предоставила суду документы, подтверждающие, что “подозреваемый систематически нарушает правила дорожного движения, в связи с чем только в течение этого года 5 раз привлекался к административной ответственности”.

“Водитель такси на судебном заседании признал свою вину. Он раскаивался и плакал. 23-летний парень объяснил, что во время маневра по перестройке на другую полосу движения не заметил автомобиль возле остановки и не успел среагировать на изменение обстановки”, – отметила Максимец.

Как сообщает “Громадское”, таксиста зовут Дмитрий Ломакин.

Во время заседания суда адвокат подозреваемого просил отпустить Ломакина под домашний арест, указывая на то, что он — сирота, искренне раскаивается в содеянном и готов помогать пострадавшим.

Прокурор просил взять таксиста под стражу. В качестве аргументов он указывал на то, что Ломакин не имеет прочных социальных связей, а также пять раз в течение года привлекался к административной ответственности (в частности, за неправильную парковку, проезд на запрещающий знак и превышение скорости).

Сам Ломакин плакал в зале суда и просил прощения. Он объяснил, что пытался перестроиться с четвертого ряда и не заметил припаркованный автомобиль. Он уточнил, что тогда возвращался с ночной смены отдавать автомобиль.

Суд обрав запобіжний захід таксисту, який збив пішоходів на столичній зупинці. Він пояснив, що намагався перелаштуватися і не помітив припаркований автомобіль. pic.twitter.com/7jP7v5BGaV — hromadske (@HromadskeUA) November 14, 2020

Как известно, утром 13 ноября водитель службы такси при осуществлении маневра не справился с управлением, вылетел за пределы дорожного полотна и въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Двое из них погибли на месте, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

Водителя такси задержали.