Об этом проинформировали в пресс-службе столичной прокуратуры.
Такое решение вынес Шевченковский районный суд Киева.
Отмечается, что суд “в полном объеме удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца”.
Действия 23-летнего таксиста квалифицированы по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц).
Как уточнила пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец, таксист арестован без права залога. По ее словам, прокурор предоставила суду документы, подтверждающие, что “подозреваемый систематически нарушает правила дорожного движения, в связи с чем только в течение этого года 5 раз привлекался к административной ответственности”.
“Водитель такси на судебном заседании признал свою вину. Он раскаивался и плакал. 23-летний парень объяснил, что во время маневра по перестройке на другую полосу движения не заметил автомобиль возле остановки и не успел среагировать на изменение обстановки”, – отметила Максимец.
Как сообщает “Громадское”, таксиста зовут Дмитрий Ломакин.
Во время заседания суда адвокат подозреваемого просил отпустить Ломакина под домашний арест, указывая на то, что он — сирота, искренне раскаивается в содеянном и готов помогать пострадавшим.
Прокурор просил взять таксиста под стражу. В качестве аргументов он указывал на то, что Ломакин не имеет прочных социальных связей, а также пять раз в течение года привлекался к административной ответственности (в частности, за неправильную парковку, проезд на запрещающий знак и превышение скорости).
Сам Ломакин плакал в зале суда и просил прощения. Он объяснил, что пытался перестроиться с четвертого ряда и не заметил припаркованный автомобиль. Он уточнил, что тогда возвращался с ночной смены отдавать автомобиль.
Суд обрав запобіжний захід таксисту, який збив пішоходів на столичній зупинці. Він пояснив, що намагався перелаштуватися і не помітив припаркований автомобіль. pic.twitter.com/7jP7v5BGaV
— hromadske (@HromadskeUA) November 14, 2020
Как известно, утром 13 ноября водитель службы такси при осуществлении маневра не справился с управлением, вылетел за пределы дорожного полотна и въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди.
В результате ДТП пострадали четыре человека. Двое из них погибли на месте, еще двое получили травмы различной степени тяжести.
Водителя такси задержали.
- 30 октября около 16:00 в Киеве на Майдане Незалежности произошла масштабная авария. Автомобиль влетел в толпу и протаранил несколько автомобилей.
- По предварительным данным, водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллее Героев Небесной Сотни и улице Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Незалежности и въехал в толпу. Затем авто выехало на проезжую часть, протаранило не менее 4 авто и остановилось. Погибли два человека, еще четверо получили травмы.