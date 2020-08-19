С 23 по 29 августа в FEDORIV HUB и на сайте Molodist пройдет образовательная программа от кинофестиваля Molodist Talent Workshop.

Вас ждет более 15 мастер-классов, воркшопов и лекций от ведущих международных и украинских режиссеров, актеров, продюсеров, звукорежиссеров, сценаристов, операторов, монтажеров и кино-экспертов.

Все мастер-классы можно будет посмотреть онлайн на нашей платформе.

Как попасть?

Принять участие в мастер-классах может владелец абонемента Student или Industry. Важно: нужно предварительно забронировать место в личном кабинете на сайте.

Программу образовательных событий можно найти по ссылке.

Образовательные партнеры:

Фантастические украинцы и Ukrainian Film School.

Когда: с 25 по 28 августа

В рамках кинофестиваля состоятся онлайн-мероприятия отраслевого Форума кастинг-директоров. На нем будут обсуждать проблемы, которые существуют в украинской кастинг-индустрии.

Инициатива проходит при поддержке УКФ.

Участие во всех событиях бесплатно.

Когда: 27 августа с 10:00 до 13:00

На сайте Molodist состоится панельная дискуссия “Этика налаживания отношений с международными партнерами”, который пройдет в рамках “Школы молодого продюсера. Место встречи Киев”. Цель этого проекта – повышение навыков украинских продюсеров, его разработали Film Industry Association of Ukraine с Mannheim Meeting Place при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и при участии Киевского международного кинофестиваля “Молодость”.

Вход: свободный.