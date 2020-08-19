Вас ждет более 15 мастер-классов, воркшопов и лекций от ведущих международных и украинских режиссеров, актеров, продюсеров, звукорежиссеров, сценаристов, операторов, монтажеров и кино-экспертов.
Все мастер-классы можно будет посмотреть онлайн на нашей платформе.
Как попасть?
Принять участие в мастер-классах может владелец абонемента Student или Industry. Важно: нужно предварительно забронировать место в личном кабинете на сайте.
Программу образовательных событий можно найти по ссылке.
Образовательные партнеры:
- Фантастические украинцы и Ukrainian Film School.
Форум кастинг-директоров
Когда: с 25 по 28 августа
В рамках кинофестиваля состоятся онлайн-мероприятия отраслевого Форума кастинг-директоров. На нем будут обсуждать проблемы, которые существуют в украинской кастинг-индустрии.
Инициатива проходит при поддержке УКФ.
Участие во всех событиях бесплатно.
“Этика налаживания отношений с международными партнерами”
Когда: 27 августа с 10:00 до 13:00
На сайте Molodist состоится панельная дискуссия “Этика налаживания отношений с международными партнерами”, который пройдет в рамках “Школы молодого продюсера. Место встречи Киев”. Цель этого проекта – повышение навыков украинских продюсеров, его разработали Film Industry Association of Ukraine с Mannheim Meeting Place при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и при участии Киевского международного кинофестиваля “Молодость”.
Вход: свободный.