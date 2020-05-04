Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
Представители правительства заявили, что бомбежка произошла в воскресенье вечером.
тветственность за атаку взяла на себя исламистская группировка талибов.
В военном центре, на который было совершено нападение размещалось около 150 военных. В результате атаки есть жертвы.
Офицер разведки, переживший нападение в военном центре, сообщил агентству Рейтер, что боевики взорвали бомбу от грузовика возле здания Национального управления безопасности (NDS) и вооруженных сил. Говоря на условиях сообщил, что помог вытащить, по меньшей мере, 18 тел из места взрыва в воскресенье вечером.
- В течение минувших суток пророссийские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, один боец Объединенных сил получил ранения и трое – боевые травмирования.