В воскресенье, в южной провинции Гильменд в Афганистане, на военный центр, где располагались около 150 афганских военных, было совершено нападение. Ответственность за атаку взяло на себя группирование Талибан.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Представители правительства заявили, что бомбежка произошла в воскресенье вечером.

тветственность за атаку взяла на себя исламистская группировка талибов.

В военном центре, на который было совершено нападение размещалось около 150 военных. В результате атаки есть жертвы.

Офицер разведки, переживший нападение в военном центре, сообщил агентству Рейтер, что боевики взорвали бомбу от грузовика возле здания Национального управления безопасности (NDS) и вооруженных сил. Говоря на условиях сообщил, что помог вытащить, по меньшей мере, 18 тел из места взрыва в воскресенье вечером.