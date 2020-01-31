В сети опубликовали аудиозапись, где глава Службы безопасности Украины Иван Баканов говорит экс-главы ГБР Роману Трубе, что не читает Facebook.

Запись опубликовал Telegram-канал “Трубу прорвало”.

Согласно опубликованной информации, разговор Трубы с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым состоялся 6 сентября 2019 года.

Диалог выглядел следующим образом:

Труба: Журналисты собирают о Вас информацию, да? Которая могла бы вызвать какой-нибудь резонанс?

Баканов: У меня в принципе скрывать нечего.

Труба: Видите, у нас, к сожалению, общество сейчас такое, что им не нужна эффективность какая-то, им нужно найти недостатки или что-то, что может вызвать какое-то резонанс.

Баканов: Я спокойно к этому отношусь в принципе. Я и не читаю интернет.

Труба: А вы не читаете специально там фейсбук или интернет.

Баканов: Да. А там нет правды. Ну, если есть какое-то важное политическое событие, то ты заходишь и читаешь, а там о том, кто что делает… Смотрите, в чем заключается проблема. Журналисты часто используются как элемент такого морально-психологического, любого другого давления…