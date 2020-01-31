Запись опубликовал Telegram-канал “Трубу прорвало”.
Согласно опубликованной информации, разговор Трубы с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым состоялся 6 сентября 2019 года.
Диалог выглядел следующим образом:
Труба: Журналисты собирают о Вас информацию, да? Которая могла бы вызвать какой-нибудь резонанс?
Баканов: У меня в принципе скрывать нечего.
Труба: Видите, у нас, к сожалению, общество сейчас такое, что им не нужна эффективность какая-то, им нужно найти недостатки или что-то, что может вызвать какое-то резонанс.
Баканов: Я спокойно к этому отношусь в принципе. Я и не читаю интернет.
Труба: А вы не читаете специально там фейсбук или интернет.
Баканов: Да. А там нет правды. Ну, если есть какое-то важное политическое событие, то ты заходишь и читаешь, а там о том, кто что делает… Смотрите, в чем заключается проблема. Журналисты часто используются как элемент такого морально-психологического, любого другого давления…
- 23 декабря были опубликованы записи разговоров Трубы и заместителя главы Офиса Президента Украины Андрея Смирнова, из которых следует, что руководство ОПУ могло требовать от ГБР оказывать давление на бывшего судью Николая Чауса, в деле об экстрадиции которого фигурирует Петр Порошенко.
- Также на записях заместитель руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Смирнов угрожал “разобраться” с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.