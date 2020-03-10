Об этом он сообщил в интервью “Радио.НВ”.
“Мы же все понимаем, что фискальные органы — это не какая-то копилка, которая просто печатает средства независимо ни от чего…”, – заявил он.
Нефьодов пояснил, что таможня собирает определенный процент от того импорта, который поступает в страну.
Он утверждает, что недостача на таможне может быть объяснена тем, что бюджет на 2020 год составлялся летом прошлого года “в совершенно иной макроэкономической ситуации”.
“Тогда курс был выше 27 грн/$ и при этом импорт активно рос, поэтому в бюджет этого года заложено средний курс 27 грн/$ и рост импорта на 11,3%… Очень важно отметить, что проседают не те категории, где именно есть контрабанда (одежда, обувь, телефоны, медицина и т. д.)”, – пояснил он.
Также Нефьодов отметил, что в феврале на таможне будет перевыполнен план по детенизации.
“Но полностью перекрыть то, что макроэкономика не соответствует прогнозу, математически малореально”, – резюмировал он.
- Ранее Зеленский заявил, что контрабанда “отправила таможню в нокаут”. По его словам, за два месяца текущего года невыполнение госбюджета составляет почти 16 млрд гривен, из которых 13 – это “провал поступлений от таможни”.
- Государственная таможенная служба ответила на обвинения Президента Владимира Зеленского по невыполнению плана по сборам в бюджет на 13 млрд грн гривен.
- Народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук заявила, что председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов вскоре будет уволен со своей должности.