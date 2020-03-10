Глава таможни Максим Нефьодов ответил на критику Президента Владимира Зеленского, заявив, что этот орган – "не копилка".

Об этом он сообщил в интервью “Радио.НВ”.

“Мы же все понимаем, что фискальные органы — это не какая-то копилка, которая просто печатает средства независимо ни от чего…”, – заявил он.

Нефьодов пояснил, что таможня собирает определенный процент от того импорта, который поступает в страну.

Он утверждает, что недостача на таможне может быть объяснена тем, что бюджет на 2020 год составлялся летом прошлого года “в совершенно иной макроэкономической ситуации”.

“Тогда курс был выше 27 грн/$ и при этом импорт активно рос, поэтому в бюджет этого года заложено средний курс 27 грн/$ и рост импорта на 11,3%… Очень важно отметить, что проседают не те категории, где именно есть контрабанда (одежда, обувь, телефоны, медицина и т. д.)”, – пояснил он.

Также Нефьодов отметил, что в феврале на таможне будет перевыполнен план по детенизации.

“Но полностью перекрыть то, что макроэкономика не соответствует прогнозу, математически малореально”, – резюмировал он.