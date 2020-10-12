В конце сентября популярный среди жителей и гостей столицы проект пополнился еще одним ее символом. На этот раз прообразом мини-скульптурки “Шукай!” стали киевляне, которые регулярно встречаются в подземном переходе, чтобы закружиться в танце и, возможно, больше не отпускать друг друга.

27-й символ столицы “ Танцоры на Театральной ” (автор – Юрий Белявский) можно найти в подземном переходе одноименной станции метро при входе со стороны ул. Б.Хмельницкого, 5.

“Эта скульптура посвящена людям, которые стирают границы в понятии “возраст”. Они решились игнорировать правила, по которым “так не принято”, “не для вашего возраста” и “что вы себе позволяете”. И позволили себе – танцевать. Так, как хочется. Среди большого города, на глазах у случайных прохожих и постоянных зрителей. А и правда, пусть все смотрят! А еще лучше – присоединяются”, – сообщила на своей странице в Фейсбук Юлия Бевзенко, менеджер проекта.

Легенда скульптурки гласит: “Потри меня – всегда в паре будешь”, – говорят в сети Фокстрот , которая в этот раз выступила партнёром данной инициативы. При этом, решение реализовать именно эту идею было принято чуть ли не спонтанно при уже нескольких утвержденных вариантах.

“Работая над разнообразными идеями скульптурки, мы хотели, чтобы это был действительно ценный подарок всем поклонникам проекта и, в целом, –- киевлянам. Поэтому при выборе символа решили не искать параллелей с техникой и электроникой, привязывая к специализации сети, – отметила Наталия Ставрати, маркетинг директор Фокстрот. – Пара пожилых людей, танцующих в подземном переходе на Театральной, это действительно то, что является символом столицы: как ее истории, так и настоящего, и это не может оставить равнодушным. А результат вообще превзошел все наши ожидания”.

Как говорится в описании скульптурки, мало кто вспомнит, как сложилась эта необычная традиция танцев на Театральной. Одна из версий, начали собираться еще в 1983 году: сначала в “трубе” под Майданом, а позже – в Гидропарке в теплое время года, в холодное – в просторном подземном переходе станции метро “Театральная”. Очень быстро к ним присоединились другие желающие потанцевать или просто пообщаться.

За это время многие нашли друзей и даже встретили свою вторую половинку. Поэтому легенда скульптурки вполне реальна.

Отметим, что, прогуливаясь по столице и отыскивая бронзовые фигурки-артефакты, можно узнать много нового об истории города и его жителей. Ведь в этом и заключается идея проекта “Шукай!”. К примеру, первая мини-скульптура – “Котлета по-киевски” была установлена ​​в январе 2018 года по ул. Крещатик, 15/4. Двадцать шестой стала скульптурка Михаила Булгакова, которую можно найти на Воздвиженке по ул. Дегтярной, 29.