В Кабинете Министров Украины состоялось совещание, в ходе которого была достигнута договоренность, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать уже не будут.

Об этом проинформировали в пресс-службе КМУ.

Совещание по вопросам тарифной политики состоялось накануне, 20 января, под председательством премьера Дениса Шмыгаля.

В нем приняли участие:

• члены Ассоциации городов Украины под председательством Виталия Кличко;

• министр развития общин и территорий Алексей Чернышев;

• вр.и.о. министра энергетики Юрий Витренко;

• заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;

• заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко;

• глава НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) Валерий Тарасюк;

• глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев;

• народные депутаты, и другие лица.

По итогам совещания было решено разработать проект совместного меморандума, который будет регламентировать следующие договоренности:

1. Тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными.

2. Проведение совместной работы над реструктуризацией задолженности перед НАК “Нафтогаз”, которая образовалась из-за разницы между выручкой ТКЭ (теплокоммунэнерго) и тарифной выручкой (так называемая “разница в тарифах”).

3. Теплокоммунэнерго смогут заключать годовые договоры с НАК “Нафтогаз” по выгодной цене.

“Все ветви власти объединились, чтобы защитить людей от неконтролируемого роста тарифов. Мы ценим, что совместное решение с главами городов содержит пункт о неповышении тарифов на отопление и горячую воду для украинцев”, – отметил премьер Шмыгаль.

По итогам совещания он дал поручение Чернышеву, Витренко, Тарасюку и Коболеву до 25 января при участии Ассоциации городов и заинтересованных органов госвласти подготовить и подать Кабинету Министров указанный проект меморандума.