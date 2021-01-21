Об этом проинформировали в пресс-службе КМУ.
Совещание по вопросам тарифной политики состоялось накануне, 20 января, под председательством премьера Дениса Шмыгаля.
В нем приняли участие:
• члены Ассоциации городов Украины под председательством Виталия Кличко;
• министр развития общин и территорий Алексей Чернышев;
• вр.и.о. министра энергетики Юрий Витренко;
• заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
• заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко;
• глава НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) Валерий Тарасюк;
• глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев;
• народные депутаты, и другие лица.
По итогам совещания было решено разработать проект совместного меморандума, который будет регламентировать следующие договоренности:
1. Тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными.
2. Проведение совместной работы над реструктуризацией задолженности перед НАК “Нафтогаз”, которая образовалась из-за разницы между выручкой ТКЭ (теплокоммунэнерго) и тарифной выручкой (так называемая “разница в тарифах”).
3. Теплокоммунэнерго смогут заключать годовые договоры с НАК “Нафтогаз” по выгодной цене.
“Все ветви власти объединились, чтобы защитить людей от неконтролируемого роста тарифов. Мы ценим, что совместное решение с главами городов содержит пункт о неповышении тарифов на отопление и горячую воду для украинцев”, – отметил премьер Шмыгаль.
По итогам совещания он дал поручение Чернышеву, Витренко, Тарасюку и Коболеву до 25 января при участии Ассоциации городов и заинтересованных органов госвласти подготовить и подать Кабинету Министров указанный проект меморандума.
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