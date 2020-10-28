Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Документом предлагается предусмотреть, что при формировании тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств в плановой прибыли может быть включена инвестиционная составляющая, к расходам на сбыт – содержание платежных устройств.
Отмечается, что сами тарифы будут определяться с учетом установленных органами местного самоуправления коэффициентов, которые будут учитывать:
– место расположения площадки,
– время пользования площадкой,
– тип транспортного средства,
– категорию лица, размещающего транспортное средство на площадке.
- Ранее сообщалось, что в центре столицы планируют увеличить тарифы за парковку минимум до 50 гривен в час.